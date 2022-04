Ceva Santé Animale vous invite à un « Retour aux sources » émouvant pour découvrir la relation unique entre l'Homme et le chien ! (Vidéo)

Au travers d'une nouvelle vidéo intitulée « Retour aux sources », Ceva Santé Animale réaffirme son engagement pour le bien-être de nos boules de poils adorées. Cette campagne marque le point de départ d'une nouvelle identité pour sa marque ADAPTIL®. Partez à la découverte de la relation unique entre l'Homme et celui que l'on considère comme étant « son meilleur ami ». Contemplez des images sublimes signées Frédéric Fougea, auteur, réalisateur et producteur au style unique.

Premier laboratoire vétérinaire français et cinquième mondial, Ceva Santé Animale développe des médicaments, des vaccins, des équipements ainsi que des services pour les animaux d’élevage et de compagnie.

Sous la marque ADAPTIL®, le groupe commercialise des produits composés de phéromones canines visant à calmer le stress chez nos compagnons à 4 pattes. Leur efficacité scientifiquement reconnue, leur composition naturelle et leur utilisation pratique, conquièrent autant les praticiens que les propriétaires.

Spécialiste mondial du comportement et bien-être des animaux de compagnie, Ceva Santé Animale a dévoilé sa dernière campagne servant à construire la nouvelle identité de sa marque phare. La vidéo, publiée sur YouTube, se révèle être une invitation à un « Retour aux sources ».

À travers des images magnifiques, l'expert illustre le lien indéfectible qui s'est tissé entre 2 espèces au fil des siècles : l'Homme et le chien.

Photo d'illustration

Poésie et originalité sont au rendez-vous

Paysages époustouflants, portraits d'animaux sublimes, paroles émouvantes : voici les ingrédients secrets qui ont été mélangés ensemble pour générer cette vidéo originale. Les images, extraites des films Le Sanctuaire et Le Plus Bel Ami de l’Homme de Frédéric Fougea, sont empreintes de lyrisme. D'ailleurs, le texte qui les accompagne s'avère rythmé à l'instar d'une déclamation poétique. « Retour aux sources » représente une véritable ode à l'amitié unissant l'Homme et le chien.

Ce chef-d'œuvre visuel met en lumière la construction de cette relation ancestrale. Au début de ce voyage à la fois somptueux et intéressant, les besoins les plus primitifs du chien sont dévoilés, comme évoluer dans de grands espaces verdoyants, interagir avec des congénères ainsi que vivre en meute.

Au fil du récit, le narrateur revient sur la place que cet animal occupe au sein de nos sociétés modernes. Aujourd'hui considéré par une ribambelle de personnes comme un membre à part entière de la famille, le chien a gravé l'empreinte de sa patte dans le cœur de l'être humain.

Toutefois, les modes de vie de nous autres bipèdes ne sont pas toujours compatibles avec les besoins essentiels de nos fidèles amis à fourrure. Stress et comportements indésirables peuvent surgir dans certaines situations.

Photo d'illustration

« Œuvrer pour une relation harmonieuse entre l’Homme et le chien »

Ceva Santé Animale a donc construit le socle de la nouvelle identité de la marque ADAPTIL® à partir de 2 éléments fondamentaux : sa connaissance fine des besoins du chien et l'évolution de ses rapports avec l'être humain. « En réaffirmant sa raison d’être, le laboratoire confirme sa volonté d’œuvrer jour après jour pour une relation harmonieuse entre l’Homme et le chien », a indiqué le groupe dans un communiqué.

Prêt pour un « Retour aux sources » ? Alors contemplez la vidéo partagée sur le compte YouTube de la marque ADAPTIL® !