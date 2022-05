Cette Jack Russell Terrier croisée Bichon fait le bonheur des résidents d'un EHPAD

Tous les jours, Maya rend visite aux résidents d’une Ehpad de l’Orne où ses arrivées sont attendues avec impatience. La chienne apporte énormément de tendresse et de bonheur aux pensionnaires, aussi bien par sa simple présence que par sa participation aux activités.

Béatrice Lafosse-Tigé, animatrice à l’Ehpad Thomas-Becket d'Argentan (61), était tombée sous le charme d’une adorable et tout petite chienne qui avait alors 2 mois et ne pesait guère plus d’un kilogramme. A cette époque, elle n’avait pas encore l’intention d’en faire la mascotte de son lieu de travail, mais c’est bel et bien ce que Maya est devenue.

Cette croisée Jack Russell Terrier / Bichon effectue, en effet, des visites quotidiennes dans cet établissement depuis des mois, rapporte Le Journal de l’Orne. Et elle y est toujours chaleureusement accueillie, car tout le monde l’adore. A commencer par les résidents.



La chienne leur offre amour et réconfort sans compter. Sa maîtresse lui a appris à se laisser porter pour recevoir des caresses, ce dont elle semble raffoler.



Après son adoption, Béatrice Lafosse-Tigé avait discuté avec ses supérieurs de l’idée d’amener régulièrement Maya à l’Ehpad. L’expérience s’est avérée concluante et elle se poursuit encore aujourd’hui.

« Il s’est passé quelque chose » quand Maya est venue à l’Ehpad pour la première fois

Le courant est passé avec les pensionnaires dès l’instant de son arrivée. « Il s’est passé quelque chose » quand sa propriétaire leur a présenté l’animal, raconte-t-elle au Journal de l’Orne.

Sa simple présence les apaise et leur apporte de la joie. Maya ne s’en contente toutefois pas ; elle prend part aux animations et les différentes activités organisées au sein de l’Ehpad en compagnie de Béatrice Lafosse-Tigé. Elle en inspire même quelques-unes, comme ce jeu de mémoire où les résidents devaient se souvenir des races des chiens qu’ils avaient eus.