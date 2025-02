Cette chienne policière à la retraite détecte une anormalité chez son maître et fait tout pour attirer son attention

Michael Greaves est l’heureux propriétaire de Jooba, une chienne Berger Belge Malinois. Désormais en retraite de la police du Yorshire du Sud, la chienne a pu être adoptée par le policier l’ayant toujours connue, qui réside à Barnsley (Royaume Uni). Elle est désormais un chien de compagnie, mais n’oublie pas pour autant sa mission de protection et d’assistance.

Michael Greaves / Mirror

« Elle a eu du mal à s’adapter »

Jooba est âgée de 9 ans, racontait Mirror, et elle a toujours connu le milieu de la police. Alors, lorsque Michael et sa conjointe Nicky ont décidé de l’adopter, la chienne a découvert ce que signifiait la vie en famille, dans une maison. Dans les premiers temps, tous les matins, alors que son maître policier se rendait au travail, Jooba pensait devoir l’accompagner. Michael témoignait : « Quand j’allais au travail habillé en noir, elle pensait : ‘Papa est habillé en noir, ça veut dire qu’on va travailler’ ».

Michael Greaves / Mirror

Au fil du temps, elle a finalement appris à prendre sa place de chienne de compagnie : « Au début, elle a eu du mal à s’adapter, mais avec le temps, elle a accepté qu’elle était en retraite. Elle s’entend à merveille avec ma partenaire Nicky », racontait Michael.

« J’ai ressenti une douleur dans ma poitrine, mais je n’y ai prêté aucune attention »

Jooba n’a jamais vraiment laissé derrière elle sa vigilance, en particulier à l’égard de son maître. Michael est revenu sur un épisode récent qui l’a beaucoup marqué. Il se souvient : « Je me suis réveillé et je suis allé à la salle de sport à 6h30, je suis rentré à la maison et j’ai emmené Jooba faire une promenade. J’ai ressenti une douleur à la poitrine, mais je n’y ai prêté aucune attention alors je suis allé au travail ».

Après le travail, les douleurs ont repris de plus belle, mais Michael en ignorait la raison.

Michael Greaves / Mirror

« Toutes les demi-heures, elle me léchait les mains »

Durant ces longues heures de souffrance, Jooba est restée aux côtés de son maître : « elle me léchait le visage jusqu’à ce que lui dise que j’allais bien », témoignait-il. Ce qui a étonné le policier c’est que sa chienne n’allait même plus dans la cuisine pour solliciter de la nourriture, mais restait à son chevet.

Inquiet face à ses symptômes, Michael a fini par contacter son médecin qui lui a dit de se rendre aux urgences dans l’immédiat. Arrivé sur place, le policier a appris qu’il était en train de faire une crise cardiaque, depuis plusieurs heures.

Michael Greaves / Mirror

« Nous avons un lien très fort »

Cet épisode qui a obligé Michael à être hospitalisé puis à rester chez lui durant 3 mois n’a fait que renforcer sa relation avec Jooba. Le duo s’est même retrouvé en convalescence au même moment, car « elle a dû être opérée ». Michael affirmait : « Je ne pourrai jamais assez la remercier ».