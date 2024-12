Cette chienne est très à cheval sur la ponctualité et n'a pas manqué de le rappeler à sa maîtresse venue la chercher à la pension avec du retard (vidéo)

Riley est une chienne croisée Berger Australien / Malamute de l’Alaska, 2 races canines naturellement portées sur le travail et l’activité. Agée de 6 ans et habitant l’Etat de l’Iowa (Etats-Unis), elle est la vedette du compte TikTok « @wileyrileyroo » que suivent plus de 3000 abonnés.

Elle n’aime ni rester seule, ni être inactive. C’est la raison pour laquelle sa propriétaire l’emmène à la garderie pour chiens lorsqu’elle doit s’absenter longtemps.

La chienne est tout sauf malheureuse à la pension. Elle s’y amuse beaucoup et s’y fait des amis. Ses journées en garderie se passent à merveille, mais un rien peut les gâcher. Ce « rien » peut être un retard pris par sa maîtresse au moment de la ramener à la maison.

Il s’agit d’une faute grave aux yeux de Riley, et sa propriétaire l’a récemment commise. Cette dernière n’a d’ailleurs pas manqué de filmer la scène, car connaissant son caractère, elle était certaine d’assister à un petit drame.



@wileyrileyroo / TikTok

C’est effectivement ce qui s’est produit. La propriétaire de Riley n’avait qu’une petite minute de retard, mais c’était assez pour mettre la chienne dans tous ses états. Dès qu’elle a vu son humaine arriver, elle a tourné la tête et l’a regardée de travers.

Message reçu !

Le message est bien passé. La maîtresse de Riley sait qu’elle devra se montrer bien plus vigilante les prochaines fois qu’elle viendra la récupérer à la pension. Autrement, elle aura droit à ce regard noir qui ne dure toutefois pas bien longtemps. Riley est peut-être une maniaque de la ponctualité, mais elle n’est pas rancunière.

La vidéo a amusé de nombreux internautes sur TikTok, où elle a été postée le 13 novembre 2024. Elle est relayée par PetHelpful. La voici :

