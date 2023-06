Cet homme félicite son chien lorsqu’il fait des « bêtises », et il a une très bonne raison pour cela (vidéo)

Un homme a partagé une vidéo qui compile plusieurs « bêtises » réalisées par son chien Scooby, et où il explique pourquoi il ne le punit jamais dans ces situations. L’explication est déchirante.

Scooby a été sauvé en 2015, avec 4 autres chiens, par le refuge Tracy Animal Shelter, situé en Californie (États-Unis). Les 5 canidés avaient été élevés pour participer à de violents combats de chiens. Malheureusement, 4 d’entre eux ont dû être euthanasiés, car leur agressivité ne leur permettait pas d’intégrer un foyer.

Toutefois, Scooby était très différent des autres. Il n’y avait pas la moindre trace d’agressivité en lui. Bien au contraire, il était très soumis, et avait une grande peur des humains. Contrairement à ses congénères, il n’avait pas été élevé pour se battre, mais pour servir d’appât. Autrement dit, il permettait d’exciter les chiens avant le début de leur combat.

© juicemorph / TikTok

Dans ce contexte, ses propriétaires attendaient de lui qu’il soit complètement soumis, qu’il soit discret, qu’il n’aboie jamais, qu’il ne joue pas, etc. Il a certainement été sévèrement puni à chaque fois qu’il se comportait « mal », et a développé une grande peur des humains. Il était également terrorisé de faire quoi que ce soit d’interdit.

Un homme patient et aimant a décidé d’adopter Scooby

Scooby a passé presque 1 an dans son refuge, sans que personne ne soit en capacité de l’adopter. En effet, le chien avait besoin d’un propriétaire expérimenté et patient, qui prendrait le temps de redonner confiance au chien. Cette personne existait, et est arrivée 11 mois après le sauvetage de Scooby.

Cet homme a fait un travail exceptionnel avec le chien, et lui a permis de se métamorphoser. Par exemple, une vidéo montre qu’au départ, il n’osait pas manger les friandises qu’on lui donnait, par peur d’être puni. Alors qu’aujourd’hui, il ose même aboyer pour réclamer ses friandises.

Mais il s’agit d’un travail de longue haleine. Plus de 6 ans après son arrivée dans sa nouvelle maison, Scooby a encore des séquelles de son passé. Heureusement, il peut compter sur la patience infinie de son maître, comme le relate PetHelpful.

Par exemple, très récemment, le chien a eu un « accident ». Il n’a pas su se retenir et a uriné dans la maison. Terrifié d’être puni, il tremblait de tout son corps, et tentait de se cacher. Mais son maître ne l’a pas du tout disputé. De même, lorsque le chien a fouillé dans la poubelle pour la première fois, et déchiqueté un déchet, ou encore lorsqu’il est monté sur le lit de son propriétaire, il n’a pas été puni.

Son maître explique qu’il est heureux que son chien fasse ce genre de bêtises, car « il se comporte davantage comme un chien normal. Je ne compromettrai jamais ses progrès en étant en colère contre lui pour quoi que ce soit. […] Le fait qu’il se sente suffisamment à l’aise pour oser le faire, c’est en fait une victoire. »

