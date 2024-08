Ces 2 chiens sont restés soudés dans les moments les plus durs et aspirent désormais à être heureux ensemble

Phoenix et Ace n’ont pas eu une vie facile. Ils se sont retrouvés livrés à eux-mêmes et ont dû se débrouiller pour survivre. Toutefois, dans cette terrible épreuve, ils ont compté l’un sur l’autre et ne se sont jamais abandonnés. Désormais dans un refuge, ils sont à la recherche, ensemble, de leur maison pour toujours.

Phoenix et Ace ont ému les membres de la SPCA du comté de Wake, en Caroline du Nord (États-Unis), dès qu’ils ont posé les pattes au refuge. Ces chiens d’environ un an sont devenus indissociables avec le temps tant ils n’ont pu compter sur personne d’autre qu’eux. Pour leurs sauveteurs, il est inconcevable de les séparer.

Avant de poser les pattes au chenil, ils vivaient sur une propriété abandonnée et devaient se débrouiller comme ils le pouvaient. Personne n’était là pour les nourrir et leur donner de l’affection, alors ils ont fait de leur mieux : « Pendant toute leur vie, les seuls sur qui ils ont pu compter, c'est l'un et l'autre » écrivait un porte-parole de l’organisme.

Une décision évidente

Un voisin a fini par les repérer et les a accueillis temporairement, mentionnait Merced Sun Star. Il n’était pas en mesure de les garder, alors il a contacté la SPCA et le duo a été récupéré. Le personnel a tout de suite décelé le lien entre les canidés, qui ne se sont pas lâchés : « Phoenix et Ace sont les chiens de soutien émotionnel de l'autre » lisait-on sur le compte Facebook de l’association.

Au refuge, les binômes de chiens sont souvent proposés séparément à l’adoption, car les familles n’acceptent généralement pas de prendre 2 animaux en même temps. Malgré cela, le personnel de la SPCA a décidé de ne pas éloigner Phoenix et Ace. Lesquels sont donc à la recherche d’une maison pour toujours ensemble : « Phoenix et Ace sont liés l'un à l'autre, donc nous cherchons quelqu'un pour les adopter tous les 2 ».

Il est possible que leur adoption prenne plus de temps que celle de leurs congénères, mais l’essentiel est qu'ils restent ensemble. C’est d’ailleurs ce qu’espère un bon nombre d’internautes. Certains se sont exprimés à ce sujet dans la section des commentaires : « Ils sont meilleurs amis, laissez-les ensemble s'il vous plaît » implorait l’un d’eux.

Ils sont toujours au refuge actuellement, attendant patiemment leur perle rare pour commencer leur nouvelle vie.