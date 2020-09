Ce Pitbull attaché à un arbre en pleine forêt retrouve la liberté grâce à deux joggeurs bienveillants !

Personne ne sait qui avait décidé d’attacher son chien à un arbre au beau milieu d’une forêt, ni pour quelle raison. Quand un joggeur a vu l’animal, il ne s’est pas posé de question et a tout de suite cherché à l’aider.

Récemment, dans l’Etat de New York, une personne faisait son jogging habituel vers 21 ou 22h, quand elle a entendu un aboiement provenant du bois. Le coureur a pensé qu’il s’agissait d’un chien accompagné de son maître et a donc poursuivi sa séance, rapporte Animal Channel.

Le lendemain matin, il a repensé à cette histoire et a décidé de revenir sur les lieux. Il a eu le cœur brisé en découvrant une chienne Pitbull attachée à un arbre. Il a alors contacté New York Bully Crew, une association locale. L’un des éducateurs canins de l’organisation se trouvait, justement, pas loin de la zone et s’est donc dépêché de s’y rendre.

Terrifiée, la chienne ne se laissait pas approcher. L’éducateur a passé une heure et demie à essayer de gagner sa confiance. Il lui a donné à manger et l’animal a commencé à se détendre. Il en a profité pour lui passer une laisse autour du cou, puis la faire monter à bord de sa camionnette.

Ensuite, c’est Craig Fields, le fondateur de New York Bully Crew, qui l’a accueillie chez lui. Le premier jour, il l’a emmenée en promenade. Elle comprenait peu à peu qu’elle pouvait lui faire confiance. Le lendemain, il l’a caressée avec le coude et non pas avec la main. Il a expliqué qu’il faisait cela avec chaque chien qu’il rencontrait pour la première fois, surtout ceux qui étaient battus.

Craig Fields l’a appelée Llana. Il a continué de s’occuper d’elle, puis lui a trouvé une famille. Josh et Shannon Handler, qui avaient un autre Pitbull prénommé Ruck, l’ont en effet adoptée.

Voici son histoire en vidéo :