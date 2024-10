Ce Labrador n'ayant pas pu devenir chien guide tient malgré tout à rendre service et applique scrupuleusement ce qu'il a appris (vidéo)

Même s’il a dû renoncer au métier auquel il était promis, Joey a décidé de le pratiquer avec sa propriétaire en lui rendant service chaque fois qu’il estime qu’elle en a besoin. L’attitude de ce Labraor est particulièrement touchante et en dit long sur la bonté et l’intelligence des chiens en général.

Izzy, alias @izzyalice3 sur TikTok, est l’heureuse propriétaire d’un magnifique Labrador Retriever à la robe noire et répondant au nom de Joey.

Il y 6 ans, la jeune femme lui avait fait suivre une formation qui devait lui permettre de devenir un chien guide d’aveugle certifié. Malheureusement, malgré toutes ses qualités et sa détermination, Joey avait échoué aux tests finaux et n’avait donc pas décroché sa certification.



@izzyalice3 / TikTok

Cela ne changeait évidemment rien pour Izzy, qui l’aime toujours autant et reçoit énormément d’amour et de bonheur de sa part. Elle a la chance d’avoir un compagnon de vie aussi loyal et tendre à ses côtés et elle en est consciente.

Si Joey a dû tirer un trait sur le métier de ses rêves, il n’en a pas pour autant arrêté de le vivre à sa façon. Il a conservé une bonne partie de ce qu’il avait appris au cours de ses séances de formation et met un point d’honneur à appliquer son savoir-faire au quotidien, même lorsque la situation ne l’exige pas spécialement.

« Béni soit son petit cœur »

C’est ce dont on peut se rendre compte dans la vidéo ci-dessous, relayée par Newsweek et où on voit le chien attendre sagement que sa propriétaire ouvre la porte et entre dans la pièce pour qu’il se mette en mode « service ».

Dès qu’Izzy apparaît, il se lève en remuant la queue, puis attrape la ceinture de la robe de chambre pour la tirer vers lui en reculant, comme si elle avait besoin d’être guidée dans ses déplacements.

Le comportement de Joey est extrêmement émouvant, tout en suscitant émerveillement et admiration. Les internautes ayant commenté la séquence ont fait part de leur émotion, à l’image de Jess ; « Béni soit son petit cœur », a-t-elle ainsi écrit. D’autres se sont exprimés sur le ton de l’humour, comme No12 qui suggère que Joey cherchait probablement à guider sa maîtresse « vers le tiroir à friandises ».