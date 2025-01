Ce héros à 4 pattes sauve la vie de sa promeneuse pendant que ses maîtres sont en vacances

Depuis quelques jours, Jake, un Husky au tempérament jovial, fait la fierté de ses propriétaires. La boule de poils a su appeler à l’aide quand la personne chargée de le garder a été victime d’un malaise. Grâce à lui, elle a pu être conduite à l’hôpital et son état de santé a été stabilisé.

Jake n’est pourtant pas un chien d’assistance et, au contraire, avait plutôt besoin d’aide quelque temps auparavant. Il s’était retrouvé dans un refuge de l’association Dog Trust et attendait que quelqu’un lui laisse sa chance. Il a été adopté au début de l’année 2022 et a vite fait sa place dans la maison ainsi qu'au sein du cœur des membres de sa famille.

Dogs Trust Ireland / Facebook

Un incident dramatique

Bien qu’aimants, les propriétaires de chiens n’ont pas toujours la possibilité d’emmener leur boule de poils avec eux lorsqu’ils partent en vacances. C’était le cas des maîtres de Jake, qui ont préféré le laisser dans une pension pendant leur absence. Ils ont donc déposé le Husky, puis sont partis sans se douter de ce qui allait se passer.

La pension prévoyait des promenades pour ses clients canins afin de leur dégourdir les pattes. C’était au tour de Jake de prendre l’air et une promeneuse l’a accompagné pour la balade. Toutefois, au cours de celle-ci, la dame a été victime d’un malaise et s’est effondrée sur le sol pendant de longues minutes.

Un héros canin

En la voyant, Jake a compris que la situation n’était pas normale et s’est mis à aboyer frénétiquement. Ses cris ont permis d’attirer l’attention sur sa gardienne, qui a été prise en charge rapidement grâce au quadrupède. Elle a été hospitalisée plus d’une semaine, précisait le Westmeath Independent.

De son côté, Jake a été félicité par de nombreux internautes pour sa bravoure et qualifié de héros par le personnel de son ancien refuge.