Ce Goldendoodle a du mal à accepter qu’il ne sera plus le seul chien à la maison (vidéo)

Theo, un Goldendoodle, a dit adieu à sa tranquillité le jour où ses propriétaires ont décidé d’adopter un jeune Golden Retriever. Lui qui aimait se prélasser au calme sur son transat a bien du mal à trouver la paix, car le chiot ne le lâche pas d’une semelle. Il lui montre fréquemment son mécontentement, mais le petit chien ne se laisse pas intimider.

Ajouter un nouvel animal de compagnie à sa famille n’est pas une décision à prendre à la légère. Pour que l’arrivée se passe bien, il faut avancer étape par étape et laisser un temps d’adaptation à chaque membre du foyer. Toutefois, quand le petit nouveau est un chiot, il ne se rend pas toujours compte que les autres ont besoin d’espace.

« Vous n'avez jamais demandé un frère, il est juste arrivé un jour »

Si Theo est un chien sociable et qu’il s’entend bien avec ses congénères, il a aussi besoin de ses moments à lui pour se reposer. Mais lorsque le jeune Golden Retriever est arrivé chez lui, il a rapidement compris qu’il devrait partager son temps et son espace avec lui. Cette idée ne lui a d’abord pas plu.

Il faut dire que le chiot a eu le coup de foudre pour lui et qu’il souhaitait toujours être dans ses pattes. Dans un clip vidéo partagé sur TikTok et relayé par Parade Pets, on découvre Theo profitant d’une sieste en plein air sur un canapé. Son nouveau petit frère réclame son attention et ne le laisse pas tranquille. Theo râle et montre doucement les crocs, mais reste extrêmement patient.

Il recadre le petit avec délicatesse malgré son agacement. Dans une autre vidéo, on découvre cette fois le chien adulte allongé sur le lit. Une fois de plus, son congénère juvénile est dans les parages et compte bien s’amuser avec lui. Theo prend sur lui, puis finit par s’agacer.

Il devra encore attendre quelques mois, soit le temps que son petit frère grandisse un peu, pour retrouver la paix. En attendant, la jeune boule de poils prend un malin plaisir à l’embêter !