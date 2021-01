Ce Golden Retriever surprend ses propriétaires en s'endormant tous les jours dans des positions loufoques

Dormir est une véritable passion pour ce chien appelé Howard. Outre ses positions de sommeil plus que surprenantes, il amuse également sa famille avec sa maladresse et cette manière qu’il a de se comporter comme un minuscule chiot, alors qu’il pèse près de 45 kilos.

On ne s’ennuie jamais chez les Spencer. Un membre très spécial de la famille fait, en effet, en sorte de maintenir la bonne humeur au quotidien à la maison. Il s’agit de Howard.

Ce dernier est un chien croisé Golden Retriever / Labrador-Retriever au physique particulièrement imposant. Alors que la plupart des représentants de ces 2 races pèsent entre une vingtaine et une trentaine de kilogrammes, Howard, lui, en affiche près de 45 sur la balance. Surtout, il ne donne pas l’impression d’en avoir conscience, car il se comporte comme un chiot et se montre assez maladroit. « Il a toujours été énorme et ne fait attention à rien », dit sa maîtresse Kimberley Spencer à The Dodo.

Lorsqu’il est éveillé, Howard court partout et fait tomber toutes sortes de choses. Mais quand il dort, « il adore étendre ses pattes loin derrière en étant couché sur le ventre ». Ce n’est pas la seule particularité liée à ses postures de sommeil : « Depuis tout petit, il pose ses pattes avant sur le meuble, mais quasiment jamais ses pattes arrière ».

Ses positions ne sont jamais anodines, mais ce n’est qu’une infime partie des aspects qui font que ce chien est unique aux yeux de sa famille. Il apporte énormément de joie et de rires au quotidien à ses humains, mais aussi à la centaine d’abonnés qui suivent ses acrobaties sur Instagram.