Ce Golden Retriever participe aux soins médicaux des enfants au sein de l’hôpital local

Il y a quelques jours, l’équipe d’un hôpital pour enfants floridien s’agrandissait avec l’arrivée d’un nouvel employé pas comme les autres. Il s’agissait de Fox, un toutou bien déterminé à aider les jeunes patients. Celui-ci sortait d’une formation de chien d’assistance et était prêt à mettre ses compétences aux services des humains.

Le début de carrière de Fox, un Golden Retriever d’un an, est lancé ! La boule de poils sort tout droit de Canine Assistants, un organisme de Géorgie où sont entraînés des futurs chiens d’assistance. Elle va pouvoir soutenir les patients et ses collègues humains de l’hôpital pour enfants de Sanford à Fargo, dans le Dakota du Nord (États-Unis).

Pour Katy Easter, spécialiste en chef de la vie des enfants au sein de la structure, Fox aura un rôle « important » à jouer auprès des patients. Elle a souhaité donner quelques précisions quant aux fonctions du canidé : « Contrairement à d'autres animaux thérapeutiques, les chiens d'assistance et leurs maîtres peuvent être présents dans la chambre d'un patient pendant les procédures médicales pour réconforter les enfants et les familles et aider les patients à atteindre divers objectifs cliniques grâce à la gestion de la douleur, au soutien aux procédures, au jeu axé sur les résultats ».

Un rôle crucial

Fox n’est donc pas seulement là pour réconforter les enfants. Sa présence fait partie intégrante du traitement des jeunes patients, puisque son effet sur eux est thérapeutique. Valley News Live a ajouté que les chiens d’assistance pouvaient aider à la prise de médicaments, la réhabilitation postopératoire ou encore la gestion du stress éprouvé par les patients.

Ces effets positifs ont été démontrés à plusieurs reprises, c’est pourquoi l’hôpital pour enfants de Sanford a décidé de sauter le pas. Elle a d’ailleurs pu se procurer Fox grâce au généreux don d’une entreprise nommée NutriSource Pet Foods envers laquelle elle est très reconnaissante : « Grâce à ce don extraordinaire de NutriSource Pet Foods, nous pourrons désormais apporter encore plus d'espoir, de guérison et de réconfort à ceux que nous servons. Nous en sommes très reconnaissants » affirmait la vice-présidente de la Sanford Health Fargo Foundation, Amy Hinkemeyer.

De nombreux espoirs reposent désormais sur Fox, qui apparaît comme un ajout puissant dans le parcours de soin des patients.