Ce Corgi sort son plus grand jeu d’acteur quand il réalise qu’il n’ira pas au parc tout de suite (vidéo)

Comme de nombreux chiens, Morty attend l’heure du parc avec impatience. Alors, le jour où sa propriétaire a retardé l’échéance, il a exprimé son désarroi à travers un jeu d’acteur digne des plus grands. Postée sur les réseaux sociaux, la vidéo a beaucoup amusé les internautes.

Morty, un Corgi au caractère bien trempé, partage son quotidien avec ses propriétaires et sa sœur Maple, de même race que lui. Les toutous sont célèbres sur les réseaux sociaux, comptabilisant des milliers d’abonnés. Leur quotidien animé et leurs bizarreries séduisent quotidiennement les internautes.

Les 2 boules de poils sont bien dans leurs pattes et ont des « personnalités affirmées » selon leurs propriétaires. Ceux-ci les mettent en scène dans diverses situations pour permettre à leur communauté de découvrir leur quotidien.

@mapleandmortycorgi / TikTok

Un mot à dire

En visionnant les publications, on comprend aisément que Morty n’a pas sa langue dans sa poche. Quand il veut quelque chose, il sait se faire entendre, quitte à en rajouter un peu parfois. Dans une vidéo postée sur TikTok et relayée par Parade Pets, les utilisateurs de la plateforme découvraient avec amusement ses talents d’acteur.

Le chien est installé au bord de la fenêtre sur une couverture et attend sa sortie au parc. C’est un rendez-vous qu’il ne manquerait pour rien au monde et il sait quand le moment approche. Mais ce jour-là, sa maîtresse lui a annoncé une nouvelle dramatique : l’heure de la sortie a été reportée. Il n’en fallait pas plus pour consterner le petit chien, qui se met à pousser des cris.

A lire aussi : La trajectoire inattendue et inspirante de Rotton Weiler, passée de la décharge et la maladie à chienne de thérapie

Il conteste et se plaint comme s’il s’agissait du pire moment de sa vie. En visionnant le clip, les internautes étaient hilares. Ils ne se sont pas laissé avoir par le jeu du Corgi, mais ont souligné sa performance : « Les corgis sont tellement manipulateurs » écrivait l’un d’eux, « C'est comme si je regardais un film mélodramatique », commentait une autre personne.

Malgré l’intensité mise dans sa prouesse, Morty ne sera pas parvenu à convaincre l’auditoire et sa propriétaire. En revanche, il aura amusé la galerie !