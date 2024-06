Ce chiot calme l’anxiété d’un jeune guépard vivant dans un zoo (vidéo)

Bowie et Nandi sont des amis pas comme les autres. Le premier est un chien domestique, tandis que le second est un animal sauvage. Cela ne les empêche pas de s’entendre à merveille. Ils sont d’ailleurs devenus inséparables au fil du temps.

Au zoo de Turtle Back, dans l’État du New Jersey, un duo attire tous les regards. Il se compose d’un jeune Labrador au pelage beige nommé Bowie et de son meilleur ami guépard, Nandi. Les 2 s’amusent beaucoup ensemble, mais s’apportent aussi bien plus.

En 1976, la chercheuse Laurie Marker a démontré des résultats positifs en associant des jeunes canidés avec des bébés guépards anxieux. Lesquels semblaient s’apaiser avec un ami dans leur cage : « La pratique consistant à élever de jeunes guépards avec un compagnon canin est devenue un moyen majeur de détendre les chats notoirement nerveux dans les zoos américains, de New York à San Diego » pouvait-on lire dans un article d’Atlas Obscur relayé par East Coast Radio.

CBS 8 San Diego / Facebook

Une belle complicité

Nandi a donc eu le privilège de partager son quotidien avec Bowie et est doucement sorti de sa coquille par la suite. Si les guépards sont timides par nature, comme l’expliquait le personnel du zoo de Turtle Back, ils gagnent en confiance lorsqu’ils sont placés avec un canidé.

Dans une vidéo, on découvre Nandi en train de s’amuser, chamailler ou encore courir avec le toutou, lequel ne se laisse aucunement impressionner par l’animal sauvage. Il est d’ailleurs bien plus extraverti que celui-ci, ce qui permet au second de prendre de l’assurance.

Des images attendrissantes

Le personnel du zoo a le privilège d’être aux premières loges pour assister à cette belle amitié naissante. Il ne manque pas de partager des photos et des vidéos à sa communauté, laquelle fond devant les boules de poils. Elle n’hésite pas à laisser des commentaires sous les publications : « Superbe histoire ! Tout le monde a besoin d'un ami » écrivait un utilisateur de Youtube, « Si seulement cela pouvait amener les gens à faire de même » commentait une autre personne.