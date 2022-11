Sora est un adorable toutou. Il fait le bonheur de son maître Colzouti, mais également celui de sa communauté.

En effet, le duo qui vit à Paris a un jour rencontré sur son chemin un homme sans domicile fixe nommé Bruno.

Ce dernier avait installé son campement de fortune dans la rue.

« Sora s'est arrêté net devant le jeune homme assis dans sa tente. Leurs regards se sont croisés et Sora a bondi en avant pour aller le voir. Par réflexe, bourré d'idées préconçues, j'ai immédiatement stoppé mon chien. J’avais décidé de partir, mais Sora a refusé de bouger. Il observait Bruno », a expliqué le maître à The Dodo avant d’ajouter qu’il a alors rattaché son toutou en laisse, mais que celui-ci l’avait toisé avec des yeux évocateurs.

Sora a donc finalement pris le temps de faire connaissance avec Bruno sous le regard perplexe de son propriétaire. Et une jolie amitié est née.

Une rencontre quotidienne

Calzouti s’est finalement laissé attendrir par l’altruisme naturel de son fidèle compagnon à 4 pattes.

« À ce moment-là, j'ai réalisé 2 choses : que mon chien et un étranger avaient tout à m'apprendre sur l'amour du prochain et que je ferai ce qu'il faut pour remercier cet étranger qui m'a enseigné cette précieuse leçon », a confié le propriétaire.

Depuis lors, chaque jour, Sora attendait avec impatience le moment de la promenade pour aller saluer son nouvel ami Bruno.

Durant ce rituel quotidien, Calzouti ramenait de la nourriture ainsi que des vêtements chauds au jeune homme. Il l’a également aidé à se remettre sur pied.

C’est ainsi qu’en quelques mois Bruno a définitivement quitté la dure vie de SDF. Il a retrouvé un travail et un foyer.

Calzouti, Sora et Bruno ont néanmoins gardé contact et se rencontrent chaque semaine pour un moment de détente et de jeu.

« Cette histoire l'a grandement aidé à sortir de la rue. Leur relation est touchante, émouvante et très sincère », a conclu Calzouti.