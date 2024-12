Ce chien s'amusant comme un petit fou avec un simple morceau de carton prouve qu'il ne faut pas grand chose pour être heureux (vidéo)

Nos animaux de compagnie nous donnent tous les jours de précieuses leçons de vie. L’une d’elles est que l’on n’a pas forcément besoin de posséder mille choses pour mener une vie heureuse et profiter de l’instant présent.

Demandez donc à la famille de Dublin, chien de race Labrador Retriever et vedette du compte TikTok « @got_thedub », que suivent près de 11 000 abonnés.

Il irradie tous ceux qu’il croise, à commencer par ses humains, bien entendu, avec sa bonne humeur permanente. Tout pour lui est prétexte au jeu et à l’émerveillement.

C’est ce dont on peut se rendre compte dans les nombreuses vidéos postées sur le compte TikTok qui lui est consacré. L’une d’elles, mise en ligne le 10 novembre 2024 et relayée par Parade Pets, résume son état d’esprit à la perfection. La voici :

Dublin est ainsi parti fouiller dans les poubelles de la maison et y a déniché un morceau de carton. Il a décidé d’en faire son nouveau jouet.

« Il en faut peu pour être heureux »

On le voit ainsi sautiller et courir partout dans le jardin de ses maîtres en remuant la queue et en agitant sa trouvaille dans tous les sens. Même si le Labrador sable ne ménage pas son joujou improvisé et finit même par le mettre en pièces, il s’amuse très clairement et son bonheur est communicatif.

@got_thedub / TikTok

On imagine que ses propriétaires mettent plus d’un jouet à sa disposition, mais ce jour-là, Dublin avait jeté son dévolu sur ce bout de carton et il en était comblé.

En voyant ces images, la première chanson à laquelle on pense est « Il en faut peu pour être heureux », dans Le Livre de la Jungle.