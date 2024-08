Ce chien réserve un accueil des plus chaleureux à tous ceux entrent dans le magasin de sa maîtresse (vidéo)

Habitants et visiteurs de South Salem, à New York (États-Unis), ont l’immense privilège de pouvoir rencontrer Brownie. Cet adorable Cavachon (croisé Cavalier King Charles Spaniel et Bichon Frisé) passe ses journées dans la cave à vin de sa propriétaire et est d’ailleurs un membre à part entière du personnel.

Sur le compte TikTok qui lui est dédié, on découvre qu’il a été élu « employé du mois », et cela peut se comprendre. Le toutou excelle dans l’art de recevoir. Aucun client pénétrant dans le magasin n’est laissé pour compte, car Brownie prend soin de tous ceux qui entrent.

@brownie.thegoodboy / TikTok

Une joie communicative

Lors d’une journée type de travail, Brownie s’assoit sagement devant la porte d’entrée. Quand quelqu’un fait son apparition, il commence à remuer la queue, ravi que l’on vienne lui rendre visite. Le chien reçoit alors des câlins à chaque fois que quelqu’un passe le pas de la porte. Les clients habitués lui offrent même des friandises qu’il ne refuse évidemment pas !

Le petit chien rencontre aussi d’autres canidés de passage dans la cave, pour son plus grand bonheur. Parade Pets partageait d’ailleurs récemment une vidéo de lui absolument aux anges après que Sparky, le Goldendoodle d’un électricien, soit venu le saluer.

A lire aussi : Le geste bouleversant d'un chien décidé à remonter le moral de sa maîtresse qu'il voyait pleurer dans son lit (vidéo)

Brownie fait l’unanimité auprès de la clientèle, mais également des internautes qui sont plus de 89 mille à le suivre sur TikTok. Dans les commentaires, la boule de poils reçoit généralement des montagnes de compliments pour sa gentillesse : « J'irais au magasin juste pour dire bonjour à Brownie » affirmait un utilisateur de la plateforme. Décidément, le quadrupède est un véritable plus dans la boutique de sa maîtresse !