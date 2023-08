Ce chien pousse sa balle dans le bain de sa maîtresse et prétend qu’il n’a rien fait (vidéo)

Les chiens sont de fins stratèges. Quand il s’agit de jouer ou de manger, ils sont capables de trouver les astuces les plus réfléchies pour obtenir ce qu’ils désirent. Mais la discrétion n’est pas leur point fort, et leurs stratagèmes passent rarement inaperçus. Dommage pour eux, mais cela offre au moins de bons moments de rires à leurs propriétaires (et aux internautes !)

Pax est un ancien chien de refuge, qui est désormais choyé par ses propriétaires. Lorsqu’il est arrivé dans sa nouvelle maison, à l’âge de 6 mois, il était très effrayé. Il n’avait jamais eu de famille auparavant. Il était également maigre et affamé.

© just_tiff7 / TikTok

Mais il a rapidement compris qu’il était en sécurité et aimé. Sa personnalité s’est révélée, et en particulier sa passion pour le jeu. Pax adore s’amuser avec une balle et voudrait le faire tout le temps. Même quand sa maîtresse… est dans son bain.

Pax sait très bien qu’il y a des endroits et des moments pour jouer. Et quand sa maman est dans son bain, ce n’est ni l’endroit ni le moment. Mais c’est un chien intelligent, et il a eu une idée brillante. Si la balle tombait accidentellement dans le bain, il ne serait pas responsable, et sa maîtresse serait bien obligée de la lui renvoyer, non ? Pour le savoir, il fallait tester !

© just_tiff7 / TikTok

Lorsque la propriétaire de Pax l’a vu approcher de la baignoire avec sa balle dans la gueule, elle a eu la bonne idée de le filmer. La vidéo est hilarante. On voit tout d’abord le chien poser sa balle sur le rebord de la baignoire. Il attend, espérant que le jouet roule et tombe tout seul. Mais finalement, rien ne se passe. Le chien donne alors un « petit coup de pouce » à la balle, comme l’écrit sa maman en légende de la vidéo. Il la pousse très discrètement avec sa truffe.

© just_tiff7 / TikTok

Encore une fois, c’est un échec. Il attend ensuite « patiemment que la balle roule accidentellement » puis se « demande pourquoi ça n’a pas encore roulé [et] essaie de lui donner un coup, mine de rien, en s’asseyant ». Mais cela ne fonctionne pas.

Lorsque sa maîtresse détourne le regard et fait semblant de ne pas le voir, le canidé saisit sa chance. Il donne un coup plus fort dans la balle, et celle-ci tombe enfin.

© just_tiff7 / TikTok

Le plus drôle reste la tête de Pax une fois la balle dans l'eau. Il jette un regard en coin à sa maîtresse, en prenant un air tout à fait innocent, et en attendant qu’elle joue enfin avec lui.

© just_tiff7 / TikTok

Espérons que tous ces efforts ont finalement été récompensés par une bonne partie de jeu ! Découvrez ce moment hilarant dans la vidéo ci-dessous, relayée par PetHelpful :

