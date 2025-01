Ce chien montre de façon très explicite qu’il est fâché contre son propriétaire (vidéo)

Les chiens sont très expressifs et cela ne passe pas simplement par le regard. Leurs oreilles et leur queue remuent, mais leur posture est également très parlante. Rick Ross, un toutou au caractère bien trempé, a montré à sa maîtresse qu’il était fâché contre elle. Le moins que l’on puisse dire, c’est que son jeu d’acteur est parfait !

Rick Ross fait le bonheur de sa maîtresse depuis qu’elle l’a adopté dans un refuge. Le chien au pelage noir a vite fait sa place au sein de sa nouvelle famille et est désormais un membre à part entière du foyer. Il est bien dans ses pattes et a d’ailleurs son petit caractère. Quand il est heureux, il sait l'exprimer, tout comme lorsqu’il est fâché. Une vidéo le montrant contrarié est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Rick Ross a posé les pattes au centre pour animaux d’Austin (États-Unis), il y a quelques années. Il avait été abandonné par son précédent détenteur, qui n’avait pas hésité à le jeter de sa voiture. Sauvé par l’association, il est resté longtemps au chenil, car personne ne s’intéressait à lui. Toutefois, une femme l’a repéré et en est tombée amoureuse.

@rickrossthebossdawg / Instagram

Un animal bien dans ses pattes

Elle a d’abord proposé de l’accueillir en tant que famille d’accueil, car d’autres chiens vivaient chez elle. Cependant, la boule de poils s’est tellement bien entendue avec ses congénères, les enfants et le conjoint de sa maîtresse que tous ont décidé de l’adopter pour de bon. Rick Ross a donc trouvé un toit, mais surtout sa propre famille pour le restant de ses jours.

Depuis, le canidé de sauvetage a pris de l’aplomb. Il se sent bien avec ses proches et sa personnalité a pu émerger. C’est un toutou drôle et attachant, qui a touché le cœur de milliers d’internautes sur les réseaux sociaux. En effet, la boule de poils est suivie par plus de 10 mille personnes sur Instagram. Ces dernières ont récemment découvert une autre facette de lui : son côté boudeur.

Dans une vidéo publiée sur la plateforme et relayée par DogTime, Rick Ross est installé sur une chaise, dos à sa propriétaire. Le chien est vraisemblablement fâché et sa maîtresse lui demande pourquoi. À cet instant, il regarde en sa direction, puis lui tourne à nouveau le dos. Plus encore, il avance sa chaise pour s’éloigner d’elle le plus possible.

A lire aussi : Une femme au grand coeur offre à une petite chienne couverte de boue et de noeuds une vie de rêve

C’est évident, Rick Ross n’a pas envie d’interagir avec son humaine ! Les internautes, qui étaient nombreux à rédiger des commentaires, ont beaucoup ri face à la réaction du chien.

Dans une autre vidéo, sa maîtresse a déclaré avoir entamé des négociations pour qu’il accepte de lui pardonner. Elle lui a proposé « des caresses sur le ventre illimitées, une politique flexible de travail à domicile (accès au canapé 24h/24 et 7j/7, fournira sa propre chaise de travail pour être près de maman) et une généreuse allocation de collation ». Quelque chose nous dit qu’il ne refusera pas cette offre !