Ce chien ingénieux découvre un moyen subtil pour contourner les règles et rejoindre son propriétaire à l'étage (vidéo)

Aussi dociles soient-elles, nos boules de poils désobéissent parfois aux règles quand l’envie est trop tentante. Hunter, par exemple, rêvait de suivre son propriétaire à l’étage de sa maison, mais n’y était pas autorisé. Il a donc tenté de le rejoindre par tous les moyens et a trouvé une technique hilarante.

Si certains chiens rêvent de chiper la friandise cachée dans le placard, profiter de la liberté après avoir enjambé leur clôture, ou encore se glisser dans les draps de leur maître, Hunter, lui, a toujours voulu grimper à l’étage de sa maison. Quand son maître monte les escaliers, il cherche une solution pour le rejoindre, et il semblerait qu’il l’ait récemment trouvée.

Hunter a toujours été frustré de ne pas pouvoir rejoindre son maître dans sa chambre. Seul un escalier le séparait de son humain à chaque fois que ce dernier montait, alors l’animal s’est demandé comment le franchir sans avoir de problème.

@mrdanwalker / TikTok

Une question de perspective

Lorsqu’il posait une patte sur les marches, il se faisait réprimander par son propriétaire. Il a donc analysé la situation et a pensé que s’il se mettait dos à son maître, ce dernier n’aurait pas l’impression qu’il est en train de monter. Ainsi, dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par MSN, on le découvre gravissant l’escalier de dos.

Il fait mine de rien en se déplaçant très lentement, persuadé que son humain n’y voit que du feu. Ce dernier, hilare, lui permet de profiter de sa victoire en le laissant grimper jusqu’en haut. Il le félicite ensuite à son arrivée, car le toutou s’est donné bien du mal pour le rejoindre.

Les internautes étaient des milliers à visionner le clip. Ils ont souligné la perspicacité du chien et son ingéniosité pour arriver à ses fins : « Hunter remporte cette manche et mérite à 100 % le droit d’être à l'étage » affirmait une utilisatrice, « C'est de la logique canine, ce qui signifie que vous ne pouvez pas contester et que vous êtes légalement obligé de l'autoriser à monter à l'étage » plaisantait une autre personne.