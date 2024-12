Ce chien doublement endeuillé et ayant passé 3 ans et demi au refuge vit un grand jour juste avant Noël

Kato va pouvoir fêter Noël en famille, ce chien ayant été adopté après 3 ans et demi d’attente et perdu 2 êtres chers, rapportait la BBC.

Croisé Akita Inu, Kato avait été admis au refuge Cheltenham Animal Shelter, en Angleterre, en avril 2021. Il n’était pas arrivé seul, puisqu’il était accompagné de sa congénère appelée Poppy. Leur maître venait de décéder.

Kato traversait une phase difficile de sa vie. Il avait non seulement perdu son humain, mais il s’était, en plus, retrouvé dans un endroit qu’il ne connaissait pas et était entouré d’étrangers. La présence de Poppy lui apportait un certain réconfort, mais cette dernière a malheureusement disparu à son tour en juillet 2023. Le chien s’était ainsi retrouvé « seul et déprimé », d’après Allison Jarvis, responsable des collectes de fonds au Cheltenham Animal Shelter.

Et si on remboursait vos frais vétérinaires ? Grâce à l'assurance Woopets, 100% de vos frais vétérinaires peuvent être remboursés ! Découvrez nos offres et consultez vite votre tarif personnalisé, c'est gratuit et sans engagement.



Cheltenham Animal Shelter / Facebook

Les bénévoles n’ont pas lésiné sur les efforts pour lui trouver une famille aimante. Leur travail a fini par porter ses fruits, puisqu’un couple qui était endeuillé lui aussi a contacté le refuge au sujet de Kato.

Jackie et David avaient perdu leur Husky Sibérien, qui répondait au nom de Shadow et cherchaient à adopter un autre chien.

Ils ont rencontré Kato à plusieurs reprises au Cheltenham Animal Shelter, puis l’ont accueilli chez eux pour voir s’il pouvait se plaire dans son nouvel environnement.

« Sa nouvelle famille l'adore »

Lors de la toute première prise de contact, il était « arrivé en courant pour se présenter », raconte Allison Jarvis. « On peut dire sans se tromper que Kato a approuvé son nouvel environnement, s'appropriant immédiatement la chaise dans laquelle Shadow dormait autrefois », poursuit-elle.

Après plus de 1300 jours au refuge, Kato a officiellement été adopté. « Sa nouvelle famille l'adore et est ravie d'avoir pu lui offrir une jolie nouvelle maison où il passera Noël cette année », s’est réjouie Allison Jarvis.

A lire aussi : Ce chien de refuge tente de garder l'espoir d'une nouvelle famille malgré de longs mois d'attente