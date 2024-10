Ce chien donne le sourire aux passagers d’un train où l’ambiance est habituellement froide et oppressante (vidéo)

Dans les grandes villes, les transports en commun sont souvent désagréables pour de nombreux utilisateurs. Les métros et les trains peuvent être particulièrement bondés. À cela s'ajoutent divers bruits et odeurs pas toujours plaisants. Toutefois, il arrive qu’un petit rien vienne égayer la journée des voyageurs et leur redonner le sourire.

Un chien a mis de la joie dans le cœur des voyageurs de Mumbai (Inde), autrefois Bombay, par sa simple présence dans un train. En retour, la boule de poils a reçu de nombreux câlins et gestes d’affection de la part des usagers. Lesquels ont certainement passé un trajet beaucoup plus agréable grâce au toutou !

La métropole de Mumbai est la plus grande ville du pays avec une forte densité de population. Plus de 21 millions d’habitants ont été recensés, ce qui laisse imaginer la concentration de voyageurs empruntant les transports en commun chaque jour. Les trains sont généralement bondés, ce qui peut rendre les voyages plutôt désagréables.

@roshogollaa__ / Instagram

Un rayon de soleil

C’est ce qu’expliquait une utilisatrice d’Instagram, connue sous le pseudonyme @roshogollaa__, dans une publication devenue virale. Au début du mois d’octobre, la femme empruntait le train local comme de nombreuses personnes ce jour-là. Mais contrairement aux autres fois, son trajet a été embelli par la présence d’un adorable chien au pelage beige.

L’animal se trouvait dans le sac à dos de sa propriétaire et seule sa tête dépassait. Sa maîtresse le caressait et a autorisé les autres personnes autour d’elle de faire de même. Dans la vidéo relayée par NEWS 18, on remarque les sourires sur tous les visages de ceux qui ont eu la chance d’interagir avec le quadrupède, enfants comme adultes. @roshogollaa__ elle-même a écrit qu’elle avait passé « 30 secondes de pure joie » grâce au chien.

Les animaux ont un don pour réchauffer les cœurs et ce n’est pas pour rien qu’ils sont de plus en plus fréquemment formés en thérapie pour accompagner les humains ! Dans la section des commentaires sous la publication, certaines personnes étaient envieuses, car elles auraient aimé croiser la route du chien beige : « Les passagers sont chanceux » écrivait l’une d’elles. Difficile de lui donner tort !