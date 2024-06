Casper, un Caniche errant, trouve enfin un foyer grâce à un bénévole dévoué

Les routes de Casper le chien et de Jimmy s’étaient séparées avant de se croiser à nouveau, mais pour de bon cette fois-ci. Après l’errance, la maladie et le chagrin causé par une adoption ayant tourné court, le petit Caniche a retrouvé sa joie de vivre perdue grâce au bénévole.

Florida Poodle Rescue est une association consacrée au sauvetage aux Caniches en détresse, basée à Saint Petersburg près de Tampa, en Floride (Etats-Unis).

Elle avait récemment recueilli un chien errant appelé Casper. Le petit Caniche au pelage blanc était très mal en point, souffrant notamment de problèmes de peau et d’une maladie respiratoire assez sérieuse. C’était « soit une toux du chenil, soit une pneumonie », indiquait l’organisation sur sa page Facebook.



Florida Poodle Rescue / Facebook

Casper avait besoin de traitements et de bains médicamenteux, mais aussi et surtout d’affection et de sécurité, raconte le Miami Herald. Toutes ces choses, il les avait trouvées auprès de Jimmy, « père d’accueil » bénévole qui s’était vu confier le chien par Florida Poodle Rescue. C’est d’ailleurs lui qui l’avait appelé Casper, vu qu’il n’était pas identifié et n’avait pas de nom au moment de son sauvetage.

Grâce au formidable travail réalisé par Jimmy, le quadrupède a progressivement remonté la pente, tant sur le plan de la santé que sur ceux psychologique et émotionnel. Au bout de 2 mois, le chien a « commencé à voir l’état de sa peau s’améliorer et les autres infections disparaître ».



Florida Poodle Rescue / Facebook

Il était grand temps pour Casper de prendre un nouveau départ. Tout le monde pensait que c’était chose faite lorsqu’il avait rencontré une famille et que cette dernière était tombée sous son charme. Malheureusement, ce n’était qu’un faux départ. « Une semaine plus tard, alors qu’ils avaient indiqué qu’il ne pouvaient pas trouver meilleur chien, ils ont changé d’avis, décidé qu’ils n’étaient pas prêts à l’adopter et l’ont ramené », explique l’association.

Jiimmy aimait trop Casper pour le laisser partir une seconde fois

Casper est donc revenu chez Jimmy. Tous 2 étaient clairement heureux de se retrouver, même si le bénévole aurait évidemment préféré que le Caniche ne vive pas une telle déception.

Jimmy a réalisé « qu’il aimait trop ce petit bonhomme pour le laisser partir une seconde fois et a décidé de l’adopter ». En fin de compte, c’était la meilleure issue possible pour Casper.

« Félicitations à la nouvelle famille ! », conclut l’auteur de la publication.