Une caméra pour veiller sur son chien ou chat à moins de 30 euros, c'est désormais possible

La filière de la haute technologie ne cesse de développer de nouveaux gadgets toujours plus pratiques et puissants. Aujourd'hui, nous avons braqué nos projecteurs sur la caméra de surveillance d'intérieur Imou Ranger 2C. Ses multiples qualités en font un allié idéal dans la vie de tous les jours. En vente sur Amazon, son prix est passé de 54,99 € à 25,49 €. Une bonne affaire à ne surtout pas manquer !

De nombreux propriétaires sont contraints de laisser leur compagnon à 4 pattes à la maison lorsque le travail les appelle. Savoir que Rouky ou Sylvestre reste seul plusieurs heures d'affilée a de quoi tourmenter tout possesseur.

Pour garder un œil sur leur ami à fourrure en cas d'absence, de plus en plus de particuliers investissent dans une caméra de surveillance. Connectée à leur smartphone, elle permet d'espionner facilement le chien ou le chat livré à lui-même à tout moment de la journée.

Le modèle Ranger 2C de la marque Imou, disponible sur Amazon à moins de 30 €, s'avère intéressant pour plusieurs raisons. Faisons un petit tour d'horizon.

Un florilège de fonctionnalités

Ne vous fiez pas aux apparences. Grâce à ses diverses fonctionnalités, la petite caméra de surveillance Imou Ranger 2C a de quoi épater la galerie :

Avec une rotation horizontale de 360° et verticale de 80°, rien n'échappe à l'œil du cyclope.

La qualité d'image (1080p Full HD) est à couper le souffle, que ce soit de jour comme de nuit. L'appareil à vision infrarouge couvre une distance de 10 m dans l'obscurité.

Ce mirador efficace détecte rapidement les humains en mouvement et suit aisément leur trajectoire. Pas besoin de vérifier l'écran de votre téléphone toutes les 5 minutes ! En parfait petit indic, il envoie des notifications instantanées à votre smartphone lorsqu'il perçoit une activité ou un son. Ainsi, il vous tient au courant de ce qu'il se passe à l'intérieur de votre domicile, où que vous soyez.

Même en cas d'absence, vous avez la possibilité de communiquer directement avec les membres de votre foyer, grâce au microphone et aux haut-parleurs intégrés. Vous désirez apaiser votre chien ou votre chat ? Ce gadget agit à l'instar d'un babyphone.

Vous flânez à la maison ? Le mode privé, activé en un clic, couvre physiquement l'objectif afin de préserver votre intimité.

La caméra de surveillance Imou est compatible avec les appareils pris en charge par Amazon Alexa et Google Assistant.

Enfin, vous avez l'opportunité d'insérer une carte SD jusqu'à 256 Go (non incluse). Pour enregistrer et stocker des vidéos en toute sécurité, vous pouvez également compter sur Imou Cloud (30 jours d'essai gratuit avec 7 jours de cycle pour l'enregistrement).

Une prise en main facile

Discrète et élégante, la caméra de surveillance Imou se révèle un véritable atout dans votre nid douillet. Veiller sur vos poussins adorés n'a jamais été aussi facile et rassurant.

Sans fil, l'appareil compte sur votre Wi-Fi pour remplir sa mission. Dans la cuisine, le salon, la chambre... vous pouvez l'installer aisément où bon vous semble.

Afin de profiter de sa large palette de fonctionnalités, téléchargez l'application Imou Life sur votre téléphone portable. En quelques mouvements de doigts, vous pouvez gérer à distance « l'agent de sécurité personnel » de votre animal de compagnie. C'est terminé, vous ne vous rongerez plus jamais les sangs !

-55 % sur Amazon !

Pour acquérir ce petit bijou de la technologie, rendez-vous sur Amazon, où une belle promotion vous attend. La caméra de surveillance Imou, d'une valeur initiale de 54,99 €, est disponible en ce moment à partir de 25,49 €. Vous économisez donc 29,50 €, pour le plus grand bonheur de votre porte-monnaie. En plus, la livraison et les retours s'avèrent gratuits.

Une fois commandée en ligne, vous recevrez un colis contenant tout ce qu'il faut pour vous faciliter la vie et améliorer celle de votre compagnon à 4 pattes, à savoir :

Une caméra de surveillance Wi-Fi.

Une carte de position d'installation.

Un paquet de vis.

Un câble d'alimentation.

Un guide d'installation rapide.

Une plaque de montage.

Un adaptateur d’alimentation.

Multifonctionnel et économique, ce produit de la marque Imou vaut vraiment le détour. Alors n'attendez plus, et achetez votre caméra de surveillance en cliquant ici !