Cabaïa renouvelle son soutien à la SPA pour la 4e année consécutive avec ses chaussettes « Les Inséparables »

Comme chaque année depuis 2018, la marque vegan et cruelty free Cabaïa s’engage auprès de la SPA en reversant 100% des bénéfices obtenus grâce à la vente de ses chaussettes Les Inséparables. L’édition 2021 de cette campagne solidaire comprend quelques nouveautés.

Fondée en 2015, la marque française Cabaïa se démarque par ses accessoires créatifs, durables et qui sortent de l’ordinaire, tant par leurs look et design que par l’engagement qu’ils véhiculent en faveur de l’environnement et des animaux.

Tout comme en 2020 et les années précédentes, Cabaïa soutient la SPA à travers le lancement de sa nouvelle collection de chaussettes « Les Inséparables ». Une initiative par le biais de laquelle la marque vegan et cruelty free reverse plus de 20 000 euros de dons. La totalité des bénéfices réalisés grâce à cette campagne sont, en effet, dédiés à l’action que mène la Société Protectrice des Animaux auprès des chiens, chats et autres de nos compagnons en difficulté.

Des chaussettes et bonnets au look unique, durables et au service de la cause animale

Cette année, la collection capsule a été imaginée par Léa Camilleri, YouTubeuse qui sensibilise son demi-million d’abonnés aux causes animale et environnementale. Dans leur version 2021, « Les Inséparables » se présentent sous la forme de 2 packs de 3 paires de chaussettes (homme et femme), mais aussi, et c’est une grande première, un bonnet aux pompons interchangeables. Des créations proposées aux prix respectifs de 27 et 37 euros.







Pourquoi les avoir appelés « Les Inséparables » ? Tout simplement parce que chaque paire de chaussettes de la marque Cabaïa est dotée d’une petite boutonnière pour les unir et ainsi prévenir leur perte après le lavage en machine.

Des produits qui, par ailleurs, sont toujours fabriqués à partir de matières éco-responsables, notamment le coton bio.

Les packs de chaussettes et les bonnets aux pompons interchangeables « Les Inséparables » de Cabaïa, au profit de la SPA, sont disponibles en prévente sur la plateforme Ulule.