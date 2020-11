Cabaïa soutient la SPA à travers la 3e édition des chaussettes « Les Inséparables »

Comme en 2018 et 2019, la marque végane Cabaïa lance, cette année, sa collection spéciale de chaussettes « Les Inséparables ». L’intégralité des bénéfices réalisées grâce à leurs ventes sera reversée à la SPA.

Entreprise cruelty free et éco-friendly, Cabaïa s’est fait remarquer notamment avec son concept de chaussettes inséparables, car dotées d’un petit bouton en bois. Outre leur design original, ces accessoires sont 100 % vegan et certifiés Oeko-Tex. Une orientation voulue dès le départ par Bastien Valensi et Emilien Foiret, fondateurs de la marque.

Cabaïa s’engage également en faveur des animaux par son action de soutien à la SPA, lancée en 2018. Il s’agit de l’opération « Les Inséparables », une collection spécialement imaginée pour l’occasion et dont la totalité des bénéfices sera reversée à la Société protectrice des animaux.

Grâce aux 2 premières éditions des Inséparables, 50 000 euros ont pu être collectés pour l’association, « ce qui équivaut au budget nécessaire pour construire un parc de détente canin », indique Emilien Foiret. L’équipe espère faire encore mieux en 2020, l’objectif étant de 40 000 euros pour sauver 200 animaux.

Pour atteindre cet objectif, le projet bénéficie cette année d’un précieux atout : une collaboration inédite avec l’artiste et influenceuse engagée Natacha Birds. Très suivie sur les réseaux sociaux, elle est connue pour son engagement en faveur des animaux autant que pour sa créativité. Son univers fleuri et poétique, on le retrouve dans les créations d’inspiration animalière caractérisant les chaussettes de la collection « Les Inséparables » dans leur version 2020.

« Les Inséparables », ce sont 3 packs (homme, femme et enfant) de 3 paires de chaussettes, proposés au tarif de 27 euros par pack. Les 10 euros de bénéfices réalisés sur chaque pack vendu iront directement dans les caisses de la SPA afin d’en soutenir les actions quotidiennes contre l’abandon et pour le bien-être animal.

A lire aussi : Merveilleuse nouvelle : Koda, le chien disparu pendant le tournage de "La France a un incroyable talent" a été retrouvé !

Une campagne de pré-vente des chaussettes « Les Inséparables » sous la forme d’un crowdfunding (financement participatif) a été lancée sur la plateforme Ulule le 4 novembre. Elle durera jusqu’au 4 décembre 2020, avec une livraison garantie avant Noël.