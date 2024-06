Buddy, un chien errant maltraité, trouve enfin un foyer aimant (vidéo)

En Espagne, des milliers de chiens errent dans les rues, confrontés à la faim, à la maladie et au danger d’être blessés. Comme le rapporte Bored Panda, la stérilisation n’y est en effet pas aussi largement pratiquée qu’au Royaume-Uni ou que dans d’autres pays. Heureusement, de nombreuses personnes bienveillantes travaillent dur pour aider ces toutous en détresse et leur offrir une seconde chance dans la vie. Parmi ces chiens errants espagnols qui ont eu la chance d’être adopté par une famille aimante, on trouve Buddy, un gentil toutou malmené par la vie.

Un chien errant maltraité

En octobre 2023, lorsque Buddy est arrivé au refuge d’Animals Help en Galice (Espagne), le pauvre chien était dans un piteux état. La police l’avait sorti de la rue parce que des personnes cruelles s'amusaient à le frapper avec un bâton.

En plus d’avoir été battu, ce gentil chien était couvert de nombreuses tiques et il souffrait de la gale et d’une infection de l’oreille interne. Grâce à l’amour et aux soins médicaux des vétérinaires et des membres du refuge, Buddy s’est progressivement rétabli et il est peu à peu sorti de sa coquille.

© Spanish Happy Tails / Bored Panda

Confus et triste à son arrivée au centre d’accueil, le toutou a commencé à se détendre quand il a réalisé qu’il était en sécurité.

Buddy a alors dévoilé sa véritable personnalité de chien calme et affectueux. Malgré les mauvais traitements qu’il avait reçus dans la rue, il adorait être avec les humains et il était désormais prêt à écrire le plus beau chapitre de sa vie.

© Spanish Happy Tails / Bored Panda

Un voyage vers une nouvelle vie

C’est en mars 2024 que le gentil chien a reçu une demande d’adoption… du Royaume-Uni ! Les adoptants de Buddy cherchaient un compagnon pour leur chien plus âgé.

Spécialisée dans l’adoption des chiens errants espagnols par des sujets britanniques, l’association Spanish Happy Tails s’est occupé de tout : contrôles obligatoires, démarches administratives, transfert vers le Royaume-Uni…

© Spanish Happy Tails / Bored Panda

Seulement 7 jours après la confirmation de son adoption, Buddy découvrait sa nouvelle maison loin de son Espagne natale. Le toutou s’est étonnamment bien adapté à sa nouvelle vie au Royaume-Uni. Il s’est tout de suite bien entendu avec sa nouvelle sœur Sally et profite aujourd’hui d’une belle retraite dans une famille aimante.

© Spanish Happy Tails / Bored Panda

L’histoire touchante de Buddy prouve certainement que même les chiens âgés peuvent trouver le bonheur et l’amour, quel que soit leur passé.