Bruits effrayants pour le chien et le chat en été : quelle solution pour le retrouver facilement en cas de fugue ?

Plus d’un maître a dû vivre la terrible épreuve de la fugue de son chien ou de son chat, notamment parce que ce dernier a été effrayé par un bruit fort et soudain. Que faire, dans ce cas, pour le retrouver et le ramener en toute sécurité à la maison ?

Certains chiens et chats sont plus sensibles que d’autres aux bruits. Surpris par des sons puissants et brusques, ils peuvent prendre la fuite sous l’effet de la panique. Commence alors l’angoisse pour leurs propriétaires, ainsi qu’une course contre la montre pour les retrouver au plus vite. Ces situations se multiplient durant l’été, la saison des grands bruits et de tous les dangers pour nos amis à 4 pattes. Le collier GPS est le meilleur moyen de localiser rapidement son animal de compagnie s’il venait à s’échapper.

L’été : ses bruits, ses fugues de chiens et chats

En France, un chien est déclaré perdu toutes les 20 minutes, et un chat toutes les 10 minutes. Parmi eux, certains ne sont, hélas, jamais retrouvés. Nos animaux de compagnie peuvent fuguer pour diverses raisons, y compris après avoir pris peur en entendant un bruit fort.

L’été apporte justement son lot de désagréments sonores pour nos canidés et félins. Feux d’artifices et orages estivaux font partie des évènements susceptibles de les traumatiser et de les amener à s’enfuir en courant.

Lorsque cela arrive, il est capital de réagir le plus vite possible. Plus le temps passe, plus les chances de les localiser s’amenuisent. Entretemps, les chiens et chats en fuite s’exposent à toutes sortes de risques ; accident de la route, confrontation avec d’autres animaux, vol, chute, blessure… Le danger est d’autant plus grand lorsque l’animal est vulnérable ou malade : chiot ou chaton, chien ou chat sénior, sous traitement…

Le collier ou traceur GPS facilite grandement les recherches en cas de fugue. Il constitue ainsi un gage de sécurité pour le chien ou le chat et de tranquillité pour sa famille.

L’utilité du collier GPS

La puce d’identification est évidemment obligatoire et indispensable. Elle permet de connaître et de contacter le propriétaire de l’animal s’il venait à être perdu. Encore faut-il le retrouver pour pouvoir accéder aux informations que comporte le dispositif.

Le collier GPS, lui, permet de le localiser avec précision, afin de le récupérer le plus rapidement possible et le remettre en sécurité chez soi.

Il s’agit d’un boîtier utilisant le système de géo-positionnement par satellite (Global Positioning System) et couplé à une application mobile à installer sur son smartphone. Grâce à l’interface associée à cette dernière, l’utilisateur peut visualiser sur une carte la localisation du porteur du collier, son animal de compagnie en l’occurrence.

Pourquoi opter pour le collier GPS Tractive ?

L’intérêt d’un traceur GPS pour chien et chat réside aussi dans le fait qu’il peut offrir une variété de fonctionnalités facilitant la recherche de l’animal, mais aussi son suivi au quotidien, pas forcément en cas de fugue.

C’est justement ce que propose Tractive, une marque autrichienne fondée en 2012 par des passionnés d’animaux dont le but est de veiller à leur sécurité.

Le collier GPS Tractive permet de suivre son chien ou son chat en temps réel, directement sur son smartphone, autant pour prévenir les fugues que pour réagir efficacement si celles-ci devaient survenir.

Il dispose d’un mode Live Tracking, avec une localisation mise à jour toutes les 2 à 3 secondes. Le système permet aussi de définir une clôture virtuelle, émettant une alerte si le chien ou le chat franchit ce périmètre.

Le traceur GPS Tractive comprend également le suivi d’activité de l’animal, rendant compte des phases où il est actif, celles où il est au repos, des calories brûlées, de son positionnement par rapport aux objectifs d’activités, etc.

Sans oublier l’historique de localisation, qui fournit de précieux renseignements sur les habitudes et déplacements du chien ou du chat.

Utile et sécurisant, le collier GPS Tractive se veut aussi pratique, robuste et fiable : 100% étanche et résistant aux chocs, autonomie de batterie jusqu’à 5 jours, portée illimitée… Le tout sans compromis sur le confort et le bien-être de l’animal, puisqu’il est léger et parfaitement adapté à sa morphologie.

De quoi profiter d’une véritable tranquillité d’esprit quant à la sécurité de son compagnon, notamment durant la saison estivale et même en cas de panique consécutive aux bruits.

Le traceur GPS pour chien et chat Tractive est proposé au tarif de 49,99€. 2 formules d’abonnement sont disponibles : Basic à partir de 4,17€/mois et Premium à partir de 3,75€/mois.