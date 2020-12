Brigitte Bardot lance un appel aux dirigeants russe et azéri pour sauver les chiens abandonnés d'Arménie

Photo d'illustration

Dans une lettre ouverte adressée aux présidents Poutine et Aliyev, la Fondation Brigitte Bardot, par la voix de sa présidente, demande que les groupes de protection animale puissent intervenir dans le Haut-Karabakh, théâtre d’un conflit armé.

Le 10 novembre dernier, un accord de cessez-le-feu était annoncé par le Premier ministre de la République d'Arménie, le président de la République d'Azerbaïdjan et le président de la Fédération de Russie. Ce qui mettait fin à un mois et demi de guerre dans le Haut-Karabakh, une zone qu’Azéris et Arméniens se disputent depuis l’effondrement du bloc soviétique.

Les combats récents ont poussé des milliers d’Arméniens à fuir la région, laissant de nombreux chiens et chats livrés à eux-mêmes. Le sort des animaux errants n’est pas moins préoccupant.

Des groupes de protection animale se tiennent prêts à les secourir, mais ne peuvent pas encore accéder aux « zones dangereuses où œuvrent les experts militaires », alors que des « milliers de chiens, chats et autres animaux domestiques […] souffrent sans soins, privés d'eau et de nourriture », s’inquiète Brigitte Bardot dans la lettre ouverte qu’elle a adressée à Vladimir Poutine et Ilham Aliyev (le président azéri).

La créatrice de la Fondation du même nom supplie les dirigeants de ces 2 pays « de ne pas oublier les animaux abandonnés du Haut-Karabakh ». Elle ajoute que leur sauvetage « contribuerait de manière significative à l'apaisement de la région du Haut-Karabakh en incitant à construire un avenir meilleur pour tous », rapporte Paris Match.

Dans sa missive, Brigitte Bardot dit souhaiter que des « missions humanitaires et caritatives envers les animaux » soient lancées dans la région dans les plus brefs délais, afin qu’ils cessent de subir les conséquences du conflit.

Voici la lettre dans son intégralité, publiée le 1er décembre sur le compte Twitter de la Fondation Brigitte Bardot :

