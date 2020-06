Blessé dans un accident de voiture, un homme survit 40 heures seul, grâce à l'acte héroïque de son chien

En protégeant son humain blessé pendant des dizaines d’heures et en lui tenant chaud, Sako le chien lui a littéralement sauvé la vie. Une démonstration de plus de la loyauté et du courage de nos compagnons à 4 pattes.

Sako n’était pas le chien de Joe Phillips-Garcia, puisque son propriétaire était son cousin, mais ils étaient extrêmement proches. Depuis son plus jeune âge, le Berger Allemand passait beaucoup de temps avec Joe, qui l’emmenait souvent en promenade dans les forêts de la Colombie-Britannique (Ouest du Canada).

Un évènement, pourtant dramatique, a définitivement scellé leur belle amitié, comme le raconte The Dodo.

En juin 2014, Joe et Sako prenaient part à un pique-nique familial.

La joyeuse réunion terminée, ils ont pris le chemin du retour avec des cousins. Hélas, leur camionnette a fait une sortie de route et a fait une chute vertigineuse en contrebas. Tous les occupants du véhicule sont décédés, à l’exception de Joe et Sako.

Le jeune homme se souvient s’être aperçu qu’il saignait de la tête. Il ne pouvait plus bouger. Le chien est alors venu se coucher sur lui, à la fois pour le protéger, le réconforter et lui tenir chaud. La nuit est tombée et, après s’être endormi, Joe s’est réveillé dans l’obscurité en voyant Sako qui se battait contre des coyotes affamés. Il les a chassés, puis est revenu aux côtés de l’accidenté. Le Berger Allemand l’a ainsi accompagné pendant 40 heures, jusqu’à l’arrivée des secours.

Tous 2 se sont remis de l’accident. Pour son héroïsme, Sako a été récompensé par Purina, qui l’a fait entrer dans son « Hall of Fame » l’année suivante. L’histoire du duo est racontée dans la vidéo ci-dessous (en anglais) :

