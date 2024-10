Bilan d'Animal Expo – Animalis Show 2024 : affluence record et activités passionnantes ont marqué cette 33e édition plus familiale que jamais

Maintenant que le rideau est tombé sur la 33 e édition du salon Animal Expo – Animalis Show, l’heure est au bilan. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier est réjouissant et qu’il préfigure une mouture 2025 encore plus passionnante.

Le plus grand salon pour les animaux de compagnie s’est donc tenu les 28 et 29 septembre derniers au Parc Floral de Paris, dans le 12e arrondissement. 33 435 visiteurs ont été au rendez-vous durant ce weekend convivial et palpitant. Ce qui constitue un record d’affluence.



Animal Expo – Animalis Show

Les amoureux de tous âges des chiens, chats, oiseaux, petits mammifères, reptiles et poissons se sont donc retrouvés sur les 15 000 km2 consacrés à l’évènement. Ils ont pu rencontrer les professionnels de l’univers de l’animal de compagnie auprès desquels ils ont eu l’occasion de faire le plein de conseils, d’informations et de découvertes de nouveautés.



Animal Expo – Animalis Show

Parmi les visiteurs, bon nombre de propriétaires canins sont même venus accompagnés de leurs loulous. En effet, pour la première fois depuis le lancement du salon Animal Expo – Animalis Show, cette édition était dog-friendly. Autrement dit, les chiens étaient les bienvenus et ils ont été 500 à profiter des 2000 m2 mis à leur disposition pour des activités toutes plus excitantes les unes que les autres : agility, pool party, paddle, garderie canine… L’expérience a été un tel succès qu’elle sera renouvelée en 2025.



Animal Expo – Animalis Show

D’ailleurs, les prochaines dates ont déjà été fixées. Notez-les bien pour ne pas les manquer :

ExpoZoo - les 8 et 9 mars 2025 - Porte de Versailles à Paris

Animal Expo - les 4 et 5 octobre 2025 - Parc Floral de Paris

Les lauréats des concours

La 33e édition d’Animal Expo – Animalis Show a également offert la possibilité aux animaux et à leurs propriétaires de s’illustrer lors de concours.

C’est ainsi que Montana Vladimir, un jeune Persan de 5 mois à la robe rousse, a été élu plus beau chat de l’évènement lors de la grande exposition féline, parmi 500 congénères y ayant pris part.



Animal Expo – Animalis Show

Quant au vainqueur de l’édition Espoir (14 à 18 ans) du 21e championnat d’aquariophilie organisé par Animalis, il s’agit de Maxim Roha, lauréat parmi 5 finalistes.

A lire aussi : À 14 ans, cette chienne rescapée de négligence trouve enfin une famille aimante après une longue convalescence



Animal Expo – Animalis Show

Pour mieux connaître le salon et ses organisateurs, rd sur leurs sites animal-expo.com et animalis.com.