Bien décidée à garder sa maîtresse auprès d’elle, cette jeune chienne opte pour une solution totalement radicale (vidéo)

Bonnie a 3 ans et pourtant, elle ne supporte pas d’être seule chez elle. Extrêmement fusionnelles, la chienne et son humaine partagent absolument tout et ne sont que très rarement séparées. “C’est ma meilleure amie et c’est aussi la chienne la plus douce qui soit”, avait assuré la jeune femme prénommée Amy sur son compte TikTok. Néanmoins, Bonnie a quand même son petit caractère et sa propriétaire doit parfois faire face à de grosses bêtises, notamment lorsque la chienne se retrouve seule à la maison. En mai 2024, Amy avait prévu de partir en voyage à l’étranger. Incapable d’emmener sa chienne avec elle, elle avait donc décidé de la confier à un proche de confiance. Mais Bonnie ne l’entendait pas de cette oreille…

© @amyandbon / TikTok

Un plan rondement mené

À quelques jours seulement du départ, Amy a laissé la jeune Golden Retriever seule à la maison. L’occasion rêvée pour cette dernière de mettre son plan à exécution pour garder son humaine à ses côtés. À son retour chez elle, Amy a trouvé son passeport, réduit en miettes, sur le canapé. Une trouvaille qu’elle a immortalisée et postée sur son compte TikTok. “Vacances = annulées”, a-t-elle écrit en légende de cette séquence qui est rapidement devenue virale et a été relayée par Newsweek. À ce jour, la vidéo comptabilise plus de 504 600 vues et plus de 59 000 likes.

“Elle l’a fait exprès !”

Dans la section réservée aux commentaires, les internautes n’ont pas manqué d’exprimer leur hilarité face à cette situation pourtant très peu drôle pour la maîtresse de Bonnie. “Je suis sûre à 100% qu’elle l’a fait exprès !”, assure une abonnée tandis qu’un autre déclare avec humour : “Elle semble dire ‘tout le monde reste à la maison !’”.

Une chose est sûre, Amy fera désormais très attention à ses affaires personnelles avant de laisser à nouveau sa chienne seule à la maison !