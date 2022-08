Ayant réchappé de justesse à l'euthanasie, un chien se fait enlever alors qu'il est sur le point d'aller en famille d'accueil

A Phoenix, en Arizona, une voiture a été volée alors que sa propriétaire n’en était descendue que brièvement. Bien pire que le vol du véhicule, c’est la disparition de la chienne qui se trouvait à l’intérieur qui a suscité l’angoisse chez les bénévoles et la famille d’accueil qui l’attendait.

Une chienne de refuge a été retrouvée et récupérée saine et sauve, quelques heures après avoir été enlevée alors qu’on l’emmenait chez sa famille d’accueil, rapportait 12News.

Depuis 13 ans, Hilary O'Kelley se charge bénévolement de transporter les chiens de refuges vers leurs nouveaux foyers. Elle n’avait jamais eu d’incident jusqu’au dimanche 21 août. Ce jour-là, elle emmenait Rosie, croisée Berger de 2 ans, chez sa famille d’accueil à Tucson, en Arizona.



Melanie Epstein

Rosie venait d’échapper de justesse à l’euthanasie dans le refuge californien où elle vivait. D’après Melanie Epstein, sa mère d’accueil bénévole, « ils doivent euthanasier 5 chiens chaque semaine, car ils n’ont plus de place » dans la structure d’accueil en question. La chienne était sur la liste. Son placement en famille d’accueil lui a donc sauvé la vie.

Hilary O'Kelley avait installé Rosie dans sa voiture pour effectuer le trajet devant l’amener à Tucson, mais alors qu’elle se trouvait à Phoenix, à environ 150 kilomètre de leur destination, l’impensable a eu lieu.

Elle n’est descendue que brièvement de son véhicule, puis à son retour, ce dernier n’était plus là. On venait de le voler alors que Rosie était à l’intérieur.

Retrouvée attachée devant un magasin

La police a été alertée et les recherches ont été lancées. Pendant plusieurs heures, tout le monde ignorait où Rosie pouvait bien se trouver. Plus le temps passait, plus l’inquiétude s’intensifiait parmi ceux qui cherchaient inlassablement la chienne.

Elle a finalement été retrouvée et sauvée. Rosie avait été laissée attachée devant un magasin à Mesa, à une vingtaine de kilomètres de Phoenix. La voiture, elle, n’a toujours pas été localisée.

Melanie Epstein

La chienne a pu rejoindre Melanie Epstein et commencer une nouvelle étape de sa vie. Les forces de l’ordre poursuivent leur enquête.