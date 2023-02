Aveugle, ce chiot de 4 mois recherche la famille idéale qui lui donnera une chance de s'épanouir (vidéo)

Qu’ils soient amputés d’un membre, sourds ou vieux, tous les animaux méritent d’embrasser pleinement le bonheur. Urya, une petite femelle Berger Australien, souffre de cécité depuis sa naissance. Rejetée à cause de son handicap, la boule de poils rêve qu’une famille aimante lui donne une chance. Et si c’était vous, qu’elle attendait de patte ferme ?

Le jour où Urya a ouvert les yeux, elle n’a malheureusement observé qu’un épais voile noir. Contactée par un vétérinaire partenaire, l'association ASELA a récupéré l'animal confronté à un handicap visuel. « Aveugle, sourd, avec une patte ou deux en moins : on prend », ont répondu les bénévoles à l'autre bout du fil.

Le 10 janvier 2023, la demoiselle a donc été placée en famille d’accueil. Très éveillée et sociable, la petite puce de 4 mois adore se faire de nouveaux amis. Elle s’entend à merveille avec ses congénères, mais aussi avec les chats… et les poules !

« Elle a besoin d’être avec un chien qui n’est pas trop âgé, pour qu’elle puisse se calquer sur lui », ont indiqué ses bienfaiteurs.

© Association ASELA

Ces derniers ont ajouté sur leur page Facebook : « […] Elle est l’affût de tout. Elle tombe, mais se relève et repart comme si de rien n’était. Il lui faut certes un peu de temps pour se repérer dans les nouveaux lieux ; elle ne marchera pas tout de suite parfaitement en harnais ; les nouveaux bruits peuvent lui faire peur, mais c'est très vite assimilé. Elle sera parfaitement équilibrée, si elle a une éducation positive avec des aides sonores. »

Proche de l’humain, cet adorable « cœur avec du poil autour » a énormément d’amour à revendre. Identifiée, primo vaccinée et déparasitée, Urya n’a plus qu’à poser les pattes dans son nouveau nid douillet. Quelle belle âme lui offrira la vie qu’elle mérite ?

L’importance de l’adoption responsable

Le bout de chou à la truffe frétillante a beau être piégé dans la nuit éternelle, il a soif de bonheur et faim de vivre. Une vraie petite étoile, qui brille dans l’obscurité !

Comment ne pas craquer devant la bouille d’Urya ? Comment ne pas tomber amoureux de son regard pétillant d’intelligence ? Comment ne pas admirer son courage et sa résilience ?

Alexandra, bénévole en charge des secteurs canin et félin de l’association ASELA, tient toutefois à rappeler l’importance de l’adoption responsable. « Beaucoup de gens s’attardent uniquement sur la beauté de l’animal. On s’embête à rédiger des descriptions, mais quasiment personne ne les lit, a-t-elle confié au micro de Woopets, des particuliers s’intéressent à Urya, car c’est un chiot Berger Australien et qu’elle est jolie. »

© Association ASELA

Ces dernières années, les refuges récupèrent de plus en plus de chiens racés, qui sont pour la plupart victimes des effets de mode. Derrière les murs d’ASELA, des Bouledogues Français, des Shih Tzu, des Labradors Retrievers, des Jack Russell Terriers et des Basenjis observent le ciel dans l’espoir que l’étoile filante incarnant leur vœu le plus cher se matérialise ici-bas. Toutes ces petites bêtes attendent leur billet pour une nouvelle vie.

Alexandra, très engagée dans la protection animale, se joint à leur prière. « Il faut que les gens se responsabilisent et se renseignent avant d'adopter, a-t-elle conclu, un chien ne représente pas un simple objet, mais un être vivant pouvant vivre une dizaine d’années. »

© Association ASELA

Pour obtenir de plus amples informations sur Urya et faire une demande d’adoption, contactez l’association ASELA :

Avant toute rencontre, merci de répondre au formulaire suivant : https://forms.gle/Ab63XpRnzztysEjW6