Avec le retour au travail, 40 % des travailleurs affirment que leur chien va davantage leur manquer par rapport à leurs enfants ou conjoint !

Aux États-Unis, une enquête menée par la plateforme Wag! auprès de 1 001 personnes a mis en lumière la relation étroite entre les propriétaires et leur chien. Avec le retour sur le lieu du travail, nombre d'entre eux s'attendent à ce que leur animal de compagnie leur manque plus que leurs enfants ou leur conjoint.

Nous disons souvent que le chien est le meilleur ami de l'Homme. Mieux encore, il s'agit d'un véritable membre à part entière de la famille. Aux États-Unis, une étude a révélé que 41 % des personnes interrogées s'attendent à ce que leur compagnon à 4 pattes leur manque plus que leurs enfants ou leur partenaire, lorsqu'ils retourneront au travail.

Au cours des 2 dernières années affectées par la pandémie de COVID-19, 62 % des participants ont adopté un chien. Ce dernier représente un soutien émotionnel pour 93 % des personnes interrogées. En outre, 48 % d'entre elles considèrent que leur ami à fourrure les aide à réduire leur anxiété.

Adopter un chien : un acte réfléchi

L'anxiété de séparation éprouvée par les animaux de compagnie s'avère également au cœur des préoccupations de 55 % des participants à ce sondage. 76 % d'entre eux s'inquiètent des problèmes liés à la garde d'animaux. Une problématique qui se pose naturellement, lorsqu'ils sont contraints de laisser leur chien à la maison avec le retour à la vie professionnelle. De plus, 29 % des individus sondés ont déclaré qu'ils voyageraient plus souvent avec leur toutou, si cela se révélait plus simple.

Le magazine People, qui a consacré un article à ce sujet, a constaté que dans l'ensemble, le chien demeure un important compagnon de vie pour pléthore de propriétaires. Pour rappel, il est important de se poser les bonnes questions avant d'entamer la moindre démarche en vue d'une adoption.

Pour conclure, 75 % des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête souhaitent recevoir davantage d'informations sur l'alimentation, l'éducation et les dépenses avant d'accueillir un chien à la maison.