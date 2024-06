Autrefois éteinte au refuge, Sage arbore désormais un sourire unique et communicatif (vidéo)

Comme tous ses congénères, Sage n’avait pas sa place au refuge. Elle était particulièrement déprimée et se morfondait au fond de sa cage, attendant que l’on vienne la chercher. Une femme lui a offert cette chance et depuis, la chienne n’a jamais cessé de sourire.

Celine Tails a ouvert la porte de sa maison à Sage, ancienne chienne de refuge. Depuis que la femelle Doberman a quitté le chenil, elle s’est totalement métamorphosée. Elle qui broyait du noir voit désormais la vie en rose, pour le plus grand plaisir de sa famille d'accueil et de sa communauté sur les réseaux sociaux.

Beaucoup l’avaient rencontrée au travers d’une publication sur TikTok. Celine, qui travaille comme bénévole dans un refuge, publie régulièrement du contenu pour présenter les chiens dont elle a la charge à ses abonnés. Lorsque ceux-ci ont découvert Sage pour la première fois, ils ont été profondément touchés.

Une tristesse apparente

La boule de poils était allongée au fond de sa cage, collée contre le mur le plus éloigné de l’entrée. Elle semblait anxieuse et triste, ce qui a bouleversé Celine. C’était la première fois qu’elle la rencontrait et elle savait déjà qu’elle ne pouvait pas la laisser dans cet environnement : « Elle était tellement triste, apeurée et tremblait » témoignait la bienfaitrice dans une vidéo relayée par Parade Pets.

Celine a décidé de faire de la place chez elle pour accueillir temporairement la chienne. À peine Sage est-elle montée dans la voiture que son visage s’est adouci. Elle a immédiatement changé d’expression, passant du désarroi à la joie : « Elle était tellement heureuse », se souvenait Celine.

Arrivée à la maison, Sage s’est blottie dans les couvertures réconfortantes de sa maîtresse. Au fil des jours, elle a dévoilé sa personnalité enjouée, mais également son magnifique sourire. En effet, elle ouvrait fréquemment la bouche pour laisser entrevoir sa belle dentition. C’était sa façon unique et attendrissante de sourire.

Sage continue de se reconstruire au sein de sa famille d’accueil. Ses innombrables qualités, dont son sourire, finiront certainement par séduire un adoptant !