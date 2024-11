Au refuge depuis presque un an, ce chien trouve du réconfort dans ses peluches

Dans quelques semaines, Diesel fêtera sa première année au sein du refuge Blackberry Farm Animal de la RSPCA, à Waddesdon (Royaume-Uni). Un triste anniversaire qui reflète le manque d’intérêt pour le toutou depuis qu’il est arrivé. Pourtant, ses sauveteurs lui trouvent d’innombrables qualités. Ils espèrent qu’il finira par trouver sa perle rare.

Diesel est arrivé au chenil après avoir été victime d’un propriétaire violent, rapportait Bucks radio. Le chien d’environ 5 ans a connu la maltraitance auprès de cette personne avant d’être secouru. Il a été pris en charge par la RSPCA et s’est reconstruit grâce au soutien de ses sauveteurs.

Un animal plein de résilience

Malgré la violence qu’il a subie, Diesel n’a jamais montré une once d’agressivité envers ses bienfaiteurs. Au contraire, l’animal fait preuve d’une résilience exemplaire : « Diesel a eu un début de vie très difficile et il a vu le pire côté des humains. Mais, malgré cela, c'est un garçon doux, aimant et affectueux qui a tellement d'amour à donner », partageait Julie Allen, directrice du refuge.

Diesel a choisi de savourer sa seconde chance plutôt que de regarder en arrière. Toutefois, pour profiter pleinement de sa nouvelle vie, il a besoin de vivre dans sa propre maison aux côtés d’un humain aimant. C’est tout le bonheur que lui souhaitent ses sauveteurs, mais l’animal a du mal à trouver sa famille pour la vie.

Rspca Blackberry Farm Animal centre

De nombreuses qualités

Bien qu’il doive apprendre à rester seul, il est facile à vivre et enjoué au quotidien. Il fera certainement le bonheur de celui qui acceptera de lui laisser sa chance. En attendant, Diesel trouve du réconfort comme il le peut auprès de ses peluches, dont il ne se sépare jamais : « Diesel est avec nous depuis presque un an maintenant et il se sent plutôt seul et mal aimé. Ses jouets en peluche lui apportent beaucoup de réconfort, il les emmène donc partout avec lui et on le voit souvent en porter un dans sa bouche lors de ses promenades », témoignait Julie.

Espérons qu’un adoptant mette un terme à sa solitude et que la présence de celui-ci finisse par remplacer celle de ses peluches !