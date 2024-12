Au refuge depuis environ 4 ans, cette chienne âgée et borgne tente de garder sa joie de vivre

Pour Norberta, une femelle Pitbull de 10 ans, le plus beau des cadeaux de Noël serait de rejoindre une famille aimante pour profiter de ses vieux jours. Cela fera bientôt 1 500 jours qu’elle se trouve au refuge Best Friends Animal Sanctuary, dans l’Utah (États-Unis), espérant que sa chance finisse par tourner.

Une association nommée Chewy s’est portée volontaire pour prendre en charge ses frais d’adoption. Meaghan Poillucci, membre de l’organisme, espère que cela fera avancer les choses, bien que la chienne se trouve encore au refuge pour l’instant.

Best Friends Animal Society / Facebook

Des soucis qui rebutent les adoptants

La bienfaitrice a eu l’occasion de rencontrer la gentille Norberta qui, malgré son âge avancé et le fait qu’elle soit borgne, est toujours très enthousiaste à l’idée d’aller se balader. Mais ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est de recevoir de la tendresse de la part des humains : « Elle est encore plus heureuse de se blottir et de recevoir de l'amour » déclarait la femme à Newsweek.

Il faut dire que Norberta a beaucoup souffert au cours de sa vie, alors elle saisit le réconfort que l’on peut lui apporter. Depuis son arrivée au refuge, elle a bénéficié de plusieurs opérations chirurgicales. Elle s’est notamment fait retirer un œil à cause d’un ulcère non soigné. En sommes, les soucis médicaux de la chienne font peur aux adoptants : « Les problèmes médicaux peuvent être considérés comme peu attrayants pour un adoptant potentiel [...] Elle a toujours besoin de médicaments quotidiens et mensuels pour gérer sa douleur et son arthrite », expliquait Meaghan.

Cette dernière reste toutefois persuadée que quelqu’un pourrait correspondre à sa protégée et prendre soin d’elle au quotidien. En retour, cette personne recevra l’immense reconnaissance du quadrupède : « Elle peut prendre un peu de temps pour s'habituer à un adoptant, mais une fois qu'elle sera à l'aise avec vous, elle vous aimera pour la vie », affirmait Meaghan. Espérons que sa perle rare se manifeste bientôt !