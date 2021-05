Atteint d’une anomalie congénitale, ce chien au physique atypique arbore continuellement un grand sourire (vidéo)

Certains animaux sont parfois dotés de caractéristiques pour le moins étonnantes. C’est le cas de Chupey, un chien mal en point possédant un physique singulier, mais qui ne peut pas s’empêcher de sourire.

Chupey a fait ses premiers pas dans le monde avec difficulté. En 2018, une femme a apporté le bébé et sa fratrie auprès de Kaley Carlyle, qui a l’habitude de sauver des chiens depuis plusieurs années, rapporte Metro. La jeune femme, âgée de 28 ans à l’époque et originaire de l'État de Géorgie, a découvert une portée de chiots plus ou moins en bonne santé, mais dont un l’intriguait particulièrement.

Et pour cause : le physique du canidé ressemblait à un mélange de loup, de coyote et d’hyène. En plus de son originalité, le quadrupède souffrait de graves problèmes de santé.

Le chien sourit continuellement, malgré les épreuves

Chupey, a été nommé d’après la créature qui hante le folklore mexicain, El Chupacabra. Lorsqu'il a été remis entre les mains de Kaley, il était épuisé en raison de son foie malade. Il dormait ainsi toute la journée. Famélique, la chimère avait également des oreilles à l’envers, des petits yeux perçants et des parties de son corps totalement dénuées de poils.

Pourtant, Chupey ne peut s’empêcher de sourire à la vie. Kaley a en fait observé une anomalie congénitale qui retient ses lèvres de couvrir ses dents.

Pour comprendre ce qu’était véritablement ce mystérieux animal, elle lui a fait passer un test ADN. Chupey résulte simplement d’un croisement entre un Pitbull et un Rottweiler.

« La personnalité est plus importante que l’apparence »

Kaley Carlyle a gardé le petit chien au sourire très communicatif.

Pour soigner son foie, l’Américaine lui a servi une alimentation spéciale. Chupey, malgré sa santé fragile et sa différence, s’est battu pour vivre. Le jeune guerrier se montre chaque jour de plus en plus affectueux et espiègle. Il adore être câliné et s’amuser.

« J’espère pouvoir encourager les gens à regarder les chiens différemment », a confié sa bienfaitrice, « et à comprendre que la personnalité est plus importante que l’apparence ».