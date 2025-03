Attaché à une lourde chaîne et squelettique, ce chien n’aurait pas survécu sans une intervention de dernière minute

On le sait, les abandons et la maltraitance animale sont de vrais fléaux dans les DOM-TOM. La preuve en est qu’un chien a récemment été retrouvé dans un état critique, attaché à une lourde chaîne en fer, sur l’île de la Réunion. Rapidement, l’association Apeba a fait le nécessaire pour sortir ce petit loulou de son enfer…

Robinson serait indéniablement mort en quelques jours s’il n’avait pas été trouvé et sauvé par Apeba… Découvert à Saint-Philippe, “dans un état catastrophique", le petit chien n’avait que la peau sur les os et semblait littéralement terrifié. "Il n’était pas ou peu nourri, sans abri correct et surtout jamais médicalisé, pas identifié, pas vacciné, pas vermifugé, le pauvre Robinson allait mourir sous quelques semaines s’il n’avait pas été découvert, pleurant dans son jardin, attaché dans la terre…", a expliqué l’association dans une publication Facebook, relayée par Linfo. Transporté d’urgence chez le vétérinaire, Robinson a été hospitalisé durant quelques jours. “Ce sont les gendarmes qui nous ont contactés pour le sortir de là et il a été hospitalisé à St-Joseph en urgence. Une procédure judiciaire est évidemment en cours par la Gendarmerie de La Réunion et nous serons partie civile”, a ajouté l’association.

“Adorable mais peureux”

Une cagnotte a été mise en place afin de subvenir aux besoins médicaux de Robinson. Dans la foulée, Apeba a lancé un appel auprès de sa communauté afin de trouver une famille d’accueil au gentil toutou, dont l’âge se situerait entre 7 et 10 ans. “Il est adorable mais peureux et très faible… Il a juste besoin de repos, de calme et de manger. Il a été vermifugé et traité contre les puces et les tiques”, ont précisé les bénévoles dans une autre publication. Fort heureusement, une bonne samaritaine répondant au nom de Marie s’est portée volontaire pour accueillir Robinson, le choyer et lui redonner goût à la vie. “On va lui redonner le goût de vivre avec beaucoup d'amour et il devrait arriver à s'ouvrir peu à peu à l'humain. Hier, Il a dévoré son poulet et ses foies de volaille, achetés pour lui donner des forces. Il va être choyé chez Marie que l'on remercie encore pour son accueil”, peut-on lire ensuite.

A lire aussi : Ce Golden Retriever frotte joyeusement son arrière-train contre les jambes des humains pour recevoir de l'attention (vidéo)

Portés par un engouement et une solidarité générale, les bénévoles d’Apeba ont tenu à remercier leur communauté. “On remercie toutes les personnes pour leurs dons qui nous aident pour ses frais médicaux et sa prise en charge globale (accessoires, panier, nourriture, soins vétérinaires). Mille mercis à tous !”, ont-il conclu dans un troisième post. Robinson est en route pour une nouvelle vie, bien plus belle et douce…