Mikel Arteta, coach de l'équipe de football d'Arsenal, adopte lui aussi un chien de garde pour la somme de 22 000 euros !

Les joueurs de football sont souvent victimes de vols. Voilà pourquoi ils acquièrent des chiens de garde, à l’instar de l’entraîneur d’Arsenal.

Elite Protection Dogs est une entreprise anglaise qui est réputée pour la formation des chiens de garde.

De plus en plus de joueurs de football s’en remettent à elle lorsqu’ils décident de protéger leur domicile. En effet, les joueurs de foot sont fortunés et très souvent absents de leurs maisons. Ce qui les expose grandement au risque de vol et de cambriolage.

Afin d’assurer la protection de leurs biens et de leurs familles, un chien de garde s’avère être une solution toute indiquée. Hugo Lloris, Raheem Sterling ou encore Paul Pogba, entre autres, ont tous acheté des chiens de garde.

Sportune rapporte que Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, a décidé d'en faire de même. Ce dernier a dépensé 20 000 livres, soit 22 000 euros, auprès de l’agence Elite Protection Dogs.

Mikel Arteta est devenu maitre d’un Berger Hollandais.

Arteta entraînait Manchester City entre 2016 et 2019. Il habitait dans la banlieue de Manchester. Mais depuis que le coach a été choisi pour entraîner les Gunners d’Arsenal, Arteta a dû déménager. Il s’est donc installé à Londres.

Les vols étant de plus en plus à l’encontre des sportifs, le milieu de terrain Jack Whilshere ou encore Moise Kean ont également acquis un chien de garde auprès de la même agence Elite Protection Dogs.

Les chiens de garde sont spécialement formés afin d’être dociles et affectueux avec leurs maitres et leurs familles. Particulièrement agressifs envers les personnes non-autorisées à pénétrer sur leur terrain.