Argon, le chien retrouvé attaché, lutte désormais contre le cancer avec le soutien de sa communauté

Comment oublier le minois d'ange d'Argon, ce pauvre chien qui avait été réduit au silence par une attache autobloquante encerclant son museau ? Repéré par des randonneurs, il avait été pris en charge par des sauveteurs et réconforté. Aujourd'hui, le chien va mieux, mais doit affronter une nouvelle épreuve : la maladie. Ses bienfaiteurs, mais aussi toute sa communauté, refusent de l'abandonner.

À l'âge de 7 ans et loin de ses bourreaux, Argon, un Berger Allemand, devait enfin connaître le répit. Il a malheureusement reçu un diagnostic de cancer agressif qui le condamne. Bien que cette nouvelle soit déchirante, ses sauveteurs comptent bien lui offrir la meilleure vie possible avant qu'il rejoigne les anges. Le public est aussi de cet avis, soutenant massivement le quadrupède.

De nombreuses personnes avaient suivi le sauvetage du canidé, retrouvé sur les hauteurs North Malibu Canyon (Californie, États-Unis). Ses propriétaires, qui l’avaient lâchement abandonné au milieu de nulle part, avaient redoublé de cruauté en utilisant des attaches autobloquantes pour encercler son museau et son cou. 25 000 dollars de récompense ont été proposés à quiconque permettra l'arrestation de ces individus sans cœur. Lesquels n’ont à ce jour pas été identifiés.

Un diagnostic fatal

Argon avait consulté un vétérinaire après son sauvetage et ce dernier avait soupçonné qu’il souffrait d’un lymphome, soit un cancer du système lymphatique. Les résultats sont tombés il y a quelques jours, et le rescapé héberge malheureusement une tumeur maligne : « C'était comme si un autre coup cruel était porté à un chien incroyable qui avait déjà traversé tant d'épreuves » déclarait Maria Dales, fondatrice du refuge German Shepherd Rescue of Orange County dans lequel se trouve Argon, à People.

Bien qu'il s'agisse d'un cancer incurable, Argon peut encore vivre 11 à 24 mois supplémentaires en suivant une chimiothérapie. Selon Maria, cela lui laisse assez de temps pour pouvoir profiter de la vie comme il n'a jamais pu le faire auparavant.

Un soutien inespéré

Depuis qu’Argon a été exposé sur les réseaux sociaux, son refuge a reçu des dizaines de messages de personnes souhaitant l'aider d'une manière ou d'une autre. Le fait qu'il soit malade n'a pas rebuté celles-ci. Au contraire, il a reçu « une vague candidatures » pour être adopté. Maria et les membres de son équipe sont profondément touchés par l'engouement autour du canidé.

Ils analysent minutieusement chaque dossier pour être certains de placer l'animal au sein d'un foyer qui lui correspondra. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'aura plus jamais à souffrir et connaîtra enfin l'amour pour tout le temps qui lui restera à vivre.

