Après l’abandon de plus de 8000 chiens et chats cet été, la SPA lance "le Mois de l’adoption"

Ayant constaté un nombre toujours élevé d’abandons l’été écoulé, surtout en ce qui concerne les chatons, la Société Protectrice des Animaux lance cette semaine le Mois de l’adoption. Le but de cette campagne est d’encourager les gens à adopter en évitant les grands rassemblements de visiteurs en raison de la pandémie de Covid-19.

La SPA a recueilli un total de 8558 animaux cet été. Le nombre d’abandons est donc toujours élevé, même si l’association a enregistré une amélioration sensible en ce qui concerne les chiens : -14%. Du côté des chats, en revanche, l’augmentation est encore d’actualité, comme le rapporte BFM TV.

Voilà pourquoi elle a lancé, ce lundi (14 septembre 2020), « le Mois de l’adoption », une campagne de sensibilisation contre l’abandon et d’incitation à l’adoption dans le respect des règles sanitaires et de distanciation anti-Covid.

L’évènement, qui s’étalera sur 3 semaines et comprend une campagne d’affichage, vise à encourager les familles à adopter des chiens et des chats de manière responsable et dans les meilleures conditions, dans les et 62 refuges et Maisons SPA.

Jacques-Charles Fombonne, président de la Société Protectrice des Animaux, a rappelé dans le communiqué annonçant le Mois de l’adoption que le confinement n’avait « pas permis de réaliser de stérilisation et de nombreuses portées ont été amenées dans les refuges ». Il souligne donc la nécessité « de trouver une famille responsable à [leurs] 3300 petits protégés à l’occasion de cette opération spéciale. »