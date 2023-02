Après avoir ignoré les messages envoyés par un refuge, la famille d'un chien disparu 6 ans plus tôt décide de les prendre au sérieux

Buddy n’aura plus à errer et a enfin retrouvé sa maison et sa famille. Des retrouvailles permises par sa puce d’identification et les bénévoles ayant pris soin de lui.

Au refuge Midwest Animal Rescue, basé à Raytown dans l’Etat du Missouri (Etats-Unis), tout le monde a été charmé d’emblée par un chien fraîchement admis. Buddy était effectivement très amical malgré sa crainte initiale. « Il était un peu apeuré au refuge, mais a vite fait fondre le cœur du staff et des bénévoles », racontait ainsi Erin Morse, fondatrice et directrice de l’association, à The Dodo.

A son arrivée, Buddy était « sale, mais en bonne santé ». Le quadrupède « gémissait et tapotait à la porte de la cage chaque fois que quelqu'un passait, voulant sortir ».

Repéré et secouru par le service de contrôle des animaux local, il avait été passé au lecteur de puce d’identification. Le dispositif révélait qu’il avait bien un propriétaire, mais les mails d’alerte envoyés à ce dernier restaient sans réponse.

L’équipe de Midwest Animal Rescue a alors obtenu le numéro de téléphone du maître et l’a appelé. L’homme était extrêmement surpris et « aux anges » en apprenant la nouvelle. Il a lui-même étonné les bénévoles en leur disant qu’il cherchait Buddy depuis 6 longues années.

« Little Buddy est allé directement vers son papa »

Habitant Springfield, toujours dans le Missouri, il avait adopté le chien dans un refuge en 2017. Buddy s’était échappé la même année. Son propriétaire avait sillonné la ville en voiture et distribué des avis de recherche, sans résultat.

Aussitôt après avoir été contacté, il a effectué les 4 heures de trajet pour retrouver son chien et le ramener à la maison. « Little Buddy est allé directement vers son papa, et sa petite queue remuait si vite ! », relatait Erin Morse. Dès qu’il a reconnu l’odeur et la voix de son humain, il s’est mis à lui lécher le visage.



« N'abandonnez jamais l'espoir qu'un jour votre petit Buddy soit retrouvé », a-t-elle conclu.

