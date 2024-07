Après avoir été abandonnée et menacée de se faire tirer dessus, cette chienne à 3 pattes trouve enfin la famille qu'elle mérite (vidéo)

Avant de rejoindre le refuge anglais Paw News England, Primrose a vécu des épreuves difficiles. Abandonnée, ciblée par des menaces de mort, mais aussi amputée d’une patte, la chienne a pu enterrer ses mauvais souvenirs et aller de l’avant grâce à de belles personnes.

Primrose fait partie de ces (trop) nombreux animaux de compagnie abandonnés et privés d’amour. En plus de souffrir de la solitude et de la faim, la pauvre chienne a été victime de menaces de mort.

Comme le rapporte un article paru dans les colonnes de Newsweek, l’association Paws New England a reçu l’appel d’un individu non identifié qui affirmait qu’elle avait été « abandonnée sur sa propriété » et qui voulait « qu’elle parte, sinon quelqu’un viendrait lui tirer dessus ».

Contactée en urgence par l’organisation – pour laquelle elle est famille d’accueil –, Misty Goodson n’a pas perdu une seule seconde avant d’aller chercher la boule de poils. « Elle avait le coude cassé, était affamée et très brisée mentalement, confie un porte-parole de l’organisme, nous ne savons pas comment elle a été blessée, mais personne ne l’a aidée. »

La chienne s’est reconstruite avec l’aide de belles personnes

Une fois la chienne mise en sécurité, Paws New England a pris en charge les frais liés aux soins vétérinaires et à l’opération chirurgicale visant à amputer sa patte qui n’était pas soignable. « Elle se porte étonnamment bien depuis l’intervention et marche correctement, mais nous pensons qu’elle aura encore besoin d’entraînement », soulignent ses bienfaiteurs.

Lors de son séjour, Misty, sa mère d’accueil, en a appris de plus en plus sur sa personnalité. « Elle adore sortir, se promener en laisse et s’allonger dans un grand lit moelleux avec sa peluche, déclare-t-elle à nos confrères d’outre-Atlantique, elle aime aussi faire des câlins et jouer avec d’autres grands chiens ! »

Au fil de ses années d’expérience, Misty a vu de nombreux chiens se métamorphoser grâce à l’amour et à la tendresse. Primrose était une âme brisée lorsqu’elle a été découverte. Aujourd’hui, elle respire la joie de vivre !

Pour le plus grand bonheur de ses sauveurs, la chienne a même trouvé chaussure à sa patte. Elle a été adoptée, et rejoindra bientôt sa nouvelle maison. Primrose est prête à vivre une nouvelle aventure et à aimer de nouveau.