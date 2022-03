Après avoir attendu 500 jours dans un refuge, cette chienne goûte enfin au bonheur de la vie de famille (vidéo)

Hattie était la résidente la plus ancienne du Southridge Animal Centre, un refuge pour animaux basé à Potters Bar en Angleterre. Après avoir patienté pendant un an et demi environ, la chienne a enfin vu son plus grand rêve se réaliser.

500, c'est le nombre de jours que Hattie a passé au Southridge Animal Centre, un refuge pour animaux géré par la Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (RSPCA). La chienne à la robe noire a franchi la porte du centre en août 2020, alors qu'elle n'était encore qu'un chiot, après que ses propriétaires l'ont abandonnée en raison de son comportement jugé « difficile ».

En décembre, nouvel espoir ! La boule de poils a été adoptée. Hélas, ce fut une désillusion totale pour Hattie. Sa nouvelle famille l'a rendue à l'association pour les mêmes raisons, rapporte My London. Les jours, les semaines, les mois ont défilé, laissant la chienne seule avec sa solitude et ses rêves.

© @hattie_lld / Instagram

Une nouvelle famille pour la vie

Au début de l'année 2022, Dean et Tracey Blackmore, ainsi que leurs 2 enfants, ont repéré Hattie sur la page Facebook de la RSPCA. La famille, originaire du Surrey, cherchait un nouveau chien après avoir perdu son Cocker l'année précédente. L'adorable bouille de Hattie les a immédiatement attirés.

Parents et enfants ont effectué des visites régulières pendant 2 mois, afin d'apprendre à connaître l'animal et surtout le mettre à l'aise. Après plus de 500 jours passés au Southridge Animal Centre, Hattie a enfin vu son plus grand rêve se réaliser. En mars 2022, elle a quitté le refuge et a suivi les Blackmore. Destination : sa nouvelle vie !

D'après ses propriétaires, la chienne s'est très bien installée. « Elle est tellement affectueuse, elle nous suit partout et aime l'attention, a déclaré Dean Blackmore, elle a beaucoup d'énergie et aime explorer de nouveaux paysages lors des promenades. Nous espérons vraiment pouvoir construire une relation de confiance et d'amour avec elle. »

La famille a indiqué avoir de l'expérience avec les chiens ayant des problèmes de comportement. « Nous travaillons avec un comportementaliste canin, a ajouté Dean, nous sommes optimistes face à l'avenir. »

Les Blackmore ont créé un compte Instagram pour partager les aventures de leur amie à fourrure. Grâce à ces personnes bienveillantes, Hattie goûte désormais au bonheur de la vie de famille. Un bonheur amplement mérité.

