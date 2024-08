Après 9 ans de disparition, un email bouleverse une famille et ramène leur chien bien-aimé

Judy Monarrez et le reste de sa famille ont longtemps pleuré la perte de Gizmo, disparu sans laisser de trace le 3 février 2015. Tous les efforts mobilisés pour retrouver le Chihuahua n’ont pas permis de le localiser et les années sont passées. Cette triste histoire semblait sans issue jusqu’au 18 juillet dernier.

Judy et ses proches avaient tout fait pour retrouver l’animal en constant qu’il avait disparu. C’était il y a 9 ans au domicile familial. Le chien s’amusait avec 2 autres toutous à l’arrière de la maison et ont profité d’une porte laissée ouverte pour partir à l’aventure.

Bring Gizmo Home / Facebook

Gizmo s’est volatilisé

Par chance, un voisin passait par là et les a repérés à l’extérieur de la maison. Il a saisi les 2 premiers, mais a été devancé par une femme lorsqu’il a voulu récupérer Gizmo : « La dame a dit qu'elle allait l'emmener pour le faire scanner au cas où il serait pucé et ne voulait pas le donner pas à mon voisin » témoignait Judy, relayée par Fox 31.

Toutefois, cette inconnue n’est jamais revenue avec le chien, qui aurait été abandonnée au beau milieu de Las Vegas (États-Unis) selon Judy. Cette fourmilière du Nevada compte 656 274 habitants, alors les recherches s’annonçaient difficiles. Les maîtres de Gizmo ont néanmoins utilisé toutes les ressources qu’ils avaient à leur disposition pour retrouver le canidé. Lequel semblait définitivement perdu.

Bring Gizmo Home / Facebook

Un message inespéré

Les mois sont passés, puis les années et les Monarrez n’avaient toujours pas de nouvelles du quadrupède. Judy continuait de le chercher, en vain : « Notre Gizmo me manque toujours. Je n’abandonne pas ! » avait-elle écrit sur une page Facebook dédiée à la disparition du Chihuahua. Même si Gizmo restait dans le cœur de tout le monde, la famille devait avancer et faire son deuil pour ne plus rester dans la tristesse.

Elle commençait à se résigner et accepter l’idée qu’elle ne le verrait plus jamais quand Judy a reçu un email. Celui-ci indiquait que Gizmo avait été retrouvé et qu’il séjournait au refuge pour animaux de Henderson, à une quinzaine de kilomètres. En téléphonant à l’association, le personnel lui a confirmé l’excellente nouvelle : la boule de poils était bel et bien entre ses mains.

A lire aussi : Lorsqu’il réalise que la famille s’est agrandie, ce Border Collie a une réaction très explicite pour faire comprendre comment il accueille cette "bonne nouvelle" (vidéo)

Judy s’est empressée d’aller la chercher. Gizmo ne l’avait jamais oubliée, car il ne cessait de la regarder au moment des retrouvailles comme s’il n’en croyait pas ses yeux. Il souffrait d’importants problèmes de santé, mais était bel et bien là. Il a refait sa place au sein de sa maison, là où tout le monde l’attendait depuis longtemps : « Savoir que je l'ai récupéré 9 ans après les faits, c'est un peu comme un miracle » concluait Judy.