Après 3 mois d'attente, ce chien de 70 kilogrammes explose de joie lorsqu'il retrouve son maître parti en mission (Vidéo)

Une mère et son fils ont réservé une merveilleuse surprise à leur chien. Il n’avait pas vu le jeune homme depuis 3 mois, car il prenait part à un entraînement militaire. Les retrouvailles ont été plus que chaleureuses.

La vidéo, postée en août 2018 par la chaîne YouTube Inside Edition, est devenue virale depuis, accumulant plus de 3 millions de vues à ce jour. On en comprend aisément la popularité quand on la découvre.

Il s’agit de retrouvailles entre Jason Floyd, qui était âgé de 19 ans à l’époque, et son chien adoré Jaxson, comme le rapporte le site Top Retrievers. Ce dernier est ce qu’on peut appeler un « beau bébé », puisqu’il s’agit d’un Bullmastiff de 18 mois et pesant plus de 70 kg.

Cela faisait 3 longs mois que le quadrupède et son maître étaient loin l’un de l’autre. Jason Floyd s’était, en effet, engagé dans l’armée de Terre américaine et venait de suivre un entraînement loin de chez lui et de sa famille.

Pendant son absence, sa mère Lisa avait pris l’habitude d’envelopper un oreiller dans les vêtements du jeune homme, pour réconforter Jaxson et l’aider à mieux vivre la séparation.

Quand le grand jour est arrivé, elle a filmé toute la scène. Son fils était déjà à la maison, mais il patientait dehors en uniforme de l’armée, sur la terrasse. Le chien ne le savait pas encore. Sa maîtresse lui a ouvert la porte et l’animal a tout de suite vu son ami de toujours, qui l’attendait assis. Le Bullmastiff s’est précipité vers lui et jeté dans ses bras, pour un moment de grande tendresse.

Voici la vidéo en question :

