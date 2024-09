Après 10 ans d'absence, BipBip retrouve enfin son maître qui venait déjà de récupérer sa seconde chienne disparue

BipBip a retrouvé sa famille. Ce chien arrivé récemment dans un refuge haut-viennois attendait que son propriétaire se manifeste, celui-ci l’ayant déclaré perdu 10 ans plus tôt. Son maître est d’autant plus heureux de l’avoir à nouveaux à ses côtés qu’il avait récupéré, quelques semaines plus tôt, son autre compagnon canin disparu au même moment.

Nous vous avions parlé de BipBip et de son énigmatique parcours dans un précédent article. Ce croisé Labrador Retriever de 11 ans était arrivé à la mi-août au refuge de Filémon à Bussière-Boffy, en Haute-Vienne. Il avait été découvert errant dans le Lot-et-Garonne avant son placement en fourrière, puis son transfert à la structure d’accueil du Limousin.

Grâce à sa puce d’identification, le personnel du refuge avait appris qu’on avait signalé sa disparition 10 ans plus tôt. Un appel avait été lancé pour tenter de retrouver son propriétaire.



Le refuge de Filémon / Facebook

C’est justement ce qui s’est passé et ce n’est pas la seule bonne nouvelle pour la famille en question, comme le rapportaient France Live et Le Parisien.

Il s’est, en effet, avéré que cette même personne avait connu d’émouvantes retrouvailles avec son autre chien, une femelle appelée Sweety et plus âgée que BipBip de 2 ans. Elle aussi s’était volatilisée il y a 10 ans.

La chienne avait été découverte et récupérée au début de l’année. Son congénère, lui, manquait toujours à l’appel jusqu’à sa prise en charge par le refuge de Filémon.

« On m’avait volé mes deux chiens »

Le propriétaire Stéphane Baudrot habite Castel-Sarrazin dans le département des Landes. Il a donc vécu une 2e joie en apprenant que BipBip venait d’être localisé et mis en sécurité à son tour.

Le chien devrait bientôt rentrer à la maison, auprès de son maître et de Sweety. Son transport est en cours d’organisation.

A lire aussi : Après avoir perdu son chien adoré, un homme endeuillé reçoit une touchante surprise de la part de sa famille (vidéo)

La chienne avait été trouvée et recueillie par un couple du côté de Cordes-Tolosannes (Tarn-et-Garonne), à une quinzaine de kilomètres du domicile de Stéphane Baudrot. Pour ce dernier, l’hypothèse la plus probable pour expliquer cette si longue disparition du duo canin est le vol suivi de l’abandon. « Clairement, on m’avait volé mes deux chiens et ils viennent d’être abandonnés », indique-t-il, effectivement, au Parisien.