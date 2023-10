Après 1 139 jours et des heures d'éducation au refuge, cette chienne âgée espère enfin voir sa chance arriver !

Tout comme l’héroïne de conte de fées dont elle porte le nom, Cinderella a dû se montrer patiente et résiliente avant de voir la chance lui sourire. Dans le rôle de la marraine, c’est une association qui a pris soin d’elle et exaucé son rêve.

Cinderella, une chienne croisée Pitbull de 6 ans, en a passé 3 au refuge à attendre qu’on lui offre sa chance. Le grand jour est finalement arrivé et elle a pu découvrir la maison qui sera la sienne pour toujours, rapportait KTLA 5 le jeudi 12 octobre.

Elle aura passé très exactement 1139 jours au refuge de la SPCA de Los Angeles à Long Beach, en Californie (Etats-Unis). L’association de protection animale a annoncé hier, via sa page Facebook, que Cinderella venait d’être adoptée par une famille aimante.

« La nouvelle de son adoption est un cadeau pour le personnel et les bénévoles de la Société pour la Prévention de la Cruauté envers les Animaux de Los Angeles, qui prenaient soin d’elle durant les 3 dernières années », indiquait l’organisation dans un communiqué.



spcaLA / Facebook

Après avoir connu l’errance, elle avait été recueillie et placée au refuge des services animaliers de Long Beach. Elle avait ensuite été transférée, en août 2020, au centre d’accueil et d’éducation de Pitchford, relevant de la SPCA de Los Angeles. Cinderella y avait suivi de longues heures d’entraînement pour devenir une chienne au comportement exemplaire.

Les vétérinaires de l’association avaient, par ailleurs, découvert qu’elle souffrait d’une rupture du ligament croisé crânial, ce dernier assurant la stabilité du genou. Cinderella avait alors été opérée l’an dernier. L’intervention ayant coûté 3000 dollars (2800 euros) avait entièrement été financée par des dons.

La magie a opéré

Après un mois de convalescence en famille d’accueil, la brave Cendrillon pouvait à nouveau être proposée à l’adoption. Malheureusement, elle ne semblait pas intéresser grand monde, très probablement en raison de sa race et de son âge.

Pourtant, une famille s’est récemment présentée au refuge pour demander à voir le pensionnaire le plus ancien. C’est ainsi qu’elle a rencontré Cinderella, à qui elle a ensuite rendu visite à plusieurs autres reprises. L’adoption vient donc d’être officialisée et la chienne a pu sortir de la structure d’accueil par la grande porte, aux côtés de ses nouveaux propriétaires et de leur enfant. Elle a également pu faire connaissance avec les 3 chats de son petit clan.